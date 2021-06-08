大陸房企恒大斥資逾12億回購股份 今早股價升2.72%

大陸房企恒大集團向香港聯交所繳交的報表顯示，該公司7日在市場回購了2,908.4萬股股份，斥資逾3.36億港元（約新台幣12.13億）。之前該公司發出聲明回應針對個別項目公司存在極少量商票未及時兌付的情況，集團高度重視並安排兌付。

路透報導，披露報表顯示，恒大是按每股11.08到11.84港元回購上述股份。

香港01報導，恒大集團8日早上股價升2.72%，報12.1港元。恒大物業上升1.66%；惟恒大汽車下跌2.34%。

針對市場出現對恒大經營狀況、資金鏈等的「網絡不實言論」，恒大集團7日在網站發聲明指出，公司生產經營一切正常，成立25年來從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況，對惡意造謠者，將依法追究法律責任。