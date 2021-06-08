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比亞迪新能源汽車5月銷量大漲 燃油車銷量萎縮

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
比亞迪新能源汽車5月銷量大漲。美聯社
比亞迪新能源汽車5月銷量大漲。美聯社

比亞迪7日發布的5月銷量快報顯示，新能源車銷量大漲，但燃油車銷量開始萎縮。

數據顯示，5月比亞迪總銷量為4萬6,295輛，去年同期為3萬1,821輛，年增45%，前五月累計銷量19萬5,674輛，年增 56.7%。

比亞迪5月新能源汽車銷量為3萬2,800輛，年增190%，前五月累計銷量為 11萬3,213輛，年增143.4%。燃油車5月銷量為1萬3,495輛，年減34%，前五月累計銷量為8萬2,461輛，年減5.2%。

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