華潤微獲大陸「國家大基金」加持 打造12吋晶圓生產線

面對晶圓產能進一步緊缺，大陸國家大基金二期再度出手，與華潤微聯手打造月產3萬片12吋中高端功率半導體晶圓廠。

華潤微7日晚間公告，全資子公司華微控股擬與國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司（大基金二期）及重慶西永微電子產業園區開發有限公司，共同簽署投資協議，發起設立潤西微電子（重慶）。公司註冊資本擬為人民幣50億元，其中華微控股以自有資金出資9.5億元，占總註冊資本的19%。

在利多消息激勵下，截至發稿，華潤微股價8日上漲近9%。

新設立的潤西微電子將成為投建半導體晶圓生產線項目的主體。該項目總投資人民幣75.5億元，建成後，預計將形成月產3萬片12吋中高端功率半導體晶圓生產能力，並配套建設12吋外延及薄片工藝能力。

華潤微表示，此舉與公司的戰略目標和長遠利益相符。透過優化產業布局和適度擴大功率半導體產能規模，可增強公司市場競爭優勢，進一步提升公司產品的核心競爭力，從而提升公司的可持續發展能力，進一步奠定公司在大陸國內功率半導體領域的龍頭地位。

第一財經引述一位半導體行業的資深人士表示，缺貨漲價對大陸的產業鏈企業來說，意味更大的國產替代機遇。而在A股市場，半導體晶片股從5月才開始逐步走強，尚未形成趨勢性向上行情。

他指出，近期以半導體為代表的科技股越走越強，主要是前期超跌的相對估值優勢。更重要的是，漲價不是推動晶片企業加速發展的主因，機構也在觀察哪些企業能夠在這輪晶片缺貨周期中真正受益。

供需端矛盾，也提升市場對相關業務轉移至大陸的預期。上述人士透露，已經有大陸龍頭晶片業者為了因應封測和晶圓的供給吃緊，與新的供應商接洽達成合作並開始交付。