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陸5月進口額 攀十年新高

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
中國大陸5月進口金額大增逾五成，刷新逾十年高點。圖為福州市江陰港。（中新社）
中國大陸5月進口金額大增逾五成，刷新逾十年高點。圖為福州市江陰港。（中新社）

大陸海關總署昨（7）日公布，以美元計價，5月出口金額年增27.9%，雖略低於外界預期，但受惠全球經濟復甦帶來的商品需求增加，出口已經連續一年成長。5月進口金額猛增逾五成，刷新逾十年高點，顯示大宗商品價格大漲以及人民幣升值帶動進口金額大增。

數據顯示，5月出口2,639.2億美元，年增27.9%；進口2,183.9億美元，年增51.1%；貿易順差455.3億美元，年減26.5%。5月進出口總值4,823.1億美元，年增37.4%，比2019年增24.7%。

累計今年前五月大陸進出口總值2.27兆美元，年增38.1%。貿易順差2,034.5億美元，年增70.2%。

路透分析指出，一方面東南亞疫情反覆導致部分海外需求再次轉移至大陸，另一方面主要經濟體生產恢復帶來供需缺口持續收斂，導致大陸出口有支撐亦有壓力，對下半年外貿前景謹慎樂觀。另外，大陸外貿大省廣東5月底疫情再起，出現多起本土病例，對出口將帶來多大衝擊還需進一步觀察。

中泰金融國際有限公司研究部高級副總裁紀春華說，5月出口低於預期及前值，但高增長態勢依然延續，尤其是在去年基期有所抬高的基礎上，出口繼續保持較高增速顯示大陸出口的韌性。

紀春華認為，出口繼續受益於全球電子產業鏈復甦以及歐美商品需求的增長，但產需依然存在較大缺口，未來將繼續支撐大陸出口。另外4月以來東南亞部分國家及印度疫情再次反覆，使得部分海外需求再次轉移到大陸，但需要關注未來亞洲疫情擴散至大陸對出口形成的潛在風險。

開源證券宏觀分析師趙偉表示，5月出口增速回落背後，與美歐疫情好轉、供需缺口持續收斂關聯密切。剔除基期影響，與2019年同期相比，5月出口兩年複合增速11.1%，低於4月的16.8%。

至於5月進口猛增，主要還是由於國際大宗商品價格繼續上漲，積體電路及汽車進口也保持較快增長，隨著全球生產進一步恢復，支持大宗商品價格維持高位，以及去年同期的低基期效應，相信未來仍能維持進口高增長。

疫情 東南亞

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