中東歐博覽會 匯聚4千種商品

第二屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會（下稱中東歐博覽會）6月8日至11日將在浙江寧波舉行。本屆博覽會是各方共同落實今年2月召開的中國—中東歐國家領導人峰會的成果，也是推進中國—中東歐國家雙邊經貿合作高質量發展的具體行動。

中新社報導，在昨天（7日）的新聞發佈會上，浙江省商務廳副廳長、中東歐博覽會組委會辦公室常務副主任王堅說明會議籌備最新進展。他說，本次博覽會主題為「構建新格局，共享新機遇」，塞爾維亞和捷克將擔任主賓國，安徽將擔任主賓省。目前，已有260多名外方政府、機構和企業代表確定參會，其中包括40多名各個國家的駐華大使、總領事。中國國內27個省市將組團參會，其中安徽、江蘇、上海、北京、海南等21個省市將由副省級或以上領導帶隊參會。

本次博覽會共設20項重要活動，包括中國—中東歐國家聯合商會第六次會議、全球健康產業合作大會暨中國—中東歐醫藥健康創新發展峰會等，內容涵蓋經貿、科技、健康、商協會合作等多個領域。

在展會展覽方面，截至6月6日，3003個展位已全部完成搭建，斯洛文尼亞輕型飛機、波蘭遊艇等一批大型展品均已到位，7000多家註冊參會採購商也已陸續抵達寧波。

寧波市人民政府副市長、中東歐博覽會組委會副主任、組委會辦公室主任李關定表示，本屆博覽會形式內容更加多樣，聚焦內外循環互聯互促、線上線下融合發展，全面深化與中東歐國家在貿易、投資、人文等的合作交流。

今年新開館的中東歐國家特色商品常年館匯集了4000多種中東歐商品，還同比例搭建了VR全景網上場館。