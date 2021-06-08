聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東歐博覽會 匯聚4千種商品

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會（下稱中東歐博覽會）6月8日至11日將在浙江寧波舉行。本屆博覽會是各方共同落實今年2月召開的中國—中東歐國家領導人峰會的成果，也是推進中國—中東歐國家雙邊經貿合作高質量發展的具體行動。

中新社報導，在昨天（7日）的新聞發佈會上，浙江省商務廳副廳長、中東歐博覽會組委會辦公室常務副主任王堅說明會議籌備最新進展。他說，本次博覽會主題為「構建新格局，共享新機遇」，塞爾維亞和捷克將擔任主賓國，安徽將擔任主賓省。目前，已有260多名外方政府、機構和企業代表確定參會，其中包括40多名各個國家的駐華大使、總領事。中國國內27個省市將組團參會，其中安徽、江蘇、上海、北京、海南等21個省市將由副省級或以上領導帶隊參會。

本次博覽會共設20項重要活動，包括中國—中東歐國家聯合商會第六次會議、全球健康產業合作大會暨中國—中東歐醫藥健康創新發展峰會等，內容涵蓋經貿、科技、健康、商協會合作等多個領域。

在展會展覽方面，截至6月6日，3003個展位已全部完成搭建，斯洛文尼亞輕型飛機、波蘭遊艇等一批大型展品均已到位，7000多家註冊參會採購商也已陸續抵達寧波。

寧波市人民政府副市長、中東歐博覽會組委會副主任、組委會辦公室主任李關定表示，本屆博覽會形式內容更加多樣，聚焦內外循環互聯互促、線上線下融合發展，全面深化與中東歐國家在貿易、投資、人文等的合作交流。

今年新開館的中東歐國家特色商品常年館匯集了4000多種中東歐商品，還同比例搭建了VR全景網上場館。

中東 北京 波蘭

延伸閱讀

新冠疫情未歇！大陸外貿展會辦得火熱 專家：是世界經濟復甦的力量

中華老字號博覽會

王毅：中歐是夥伴而非對手 是機遇而非挑戰

寧波-布達佩斯 貨運航線啟航

相關新聞

台農二代扎根漳州 接力種蘭花

被譽為「中國蘭花之鄉」的閩南漳州南靖縣，現已成為大陸規模最大的蘭花集散地。而南靖蘭花產業就是由兩岸交流合作帶動起來的。當...

陸5月進口額 攀十年新高

大陸海關總署昨（7）日公布，以美元計價，5月出口金額年增27.9%，雖略低於外界預期，但受惠全球經濟復甦帶來的商品需求增...

數位人民幣跨境監管 深港試點

中國人民銀行表示，將由深圳及香港率先展開數位人民幣跨境監管沙盒試點。這也是數位人民幣即將走出大陸的最新動作。

華為攻電動車 聚焦換電設施

華為進軍新能源汽車領域再有新動作，據大陸天眼查網站顯示，華為昨（7）日成立華為數位能源技術有限公司，註冊股本人民幣30億...

陸5月出口增2成7 低於預期

大陸海關總署昨發布數據，以美元計價，五月大陸出口年增百分之廿七點九，雖低於預期，但受惠於全球經濟復甦帶來的商品需求增加，...

為外企紓困 廣西提高自貿區外資比重

廣西投資促進局表示，為促進利用外資規模穩定增長，廣西將開展外商投資企業百日精準服務行動，推動優質外資企業增資擴產擴能，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。