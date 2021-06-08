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吉林推新措施 建設國際汽車城

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車大省吉林推出新的若干舉措，以支持中國第一汽車集團有限公司（以下簡稱中國一汽）建設世界一流企業、長春建設世界一流國際汽車城。

中新社報導，汽車是吉林省傳統支柱產業，吉林省長春市是新中國汽車工業「長子」—中國一汽總部所在地。6日長春召開吉林省委、省政府支持中國一汽創建世界一流企業大會。

中國一汽董事長徐留平會中表示，十三五期間，中國一汽實現累計銷量1303.5萬輛，累計利潤2171.1億元（人民幣，下同），累計實現稅金3704.6億元。過去三年，中國一汽實現銷量、收入、利潤連續三年逆勢上揚。

此次吉林省提出的若干舉措包括支持中國一汽建設世界一流創新企業、構建全鏈條產業生態、創新營銷提高市場份額、深化企業改革、擴大開放合作，以及支持長春國際汽車城創建國家車聯網先導區、加快基礎設施建設、完善公共服務體系、擴大管理權限等。

吉林省常務副省長吳靖平介紹，支持中國一汽與德國大眾、奧迪日本豐田等世界一流汽車企業開展新一輪戰略合作，推進新能源整車、紅旗高端跑車等項目，加快引進純電動、氫燃料電池整車及關鍵零部件項目。

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