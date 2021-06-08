為外企紓困 廣西提高自貿區外資比重

廣西投資促進局表示，為促進利用外資規模穩定增長，廣西將開展外商投資企業百日精準服務行動，推動優質外資企業增資擴產擴能，重點提高廣西自貿試驗區外資比重。

中新社報導，此次活動期間，廣西投促、商務等部門集中走訪服務重點外商投資企業200家以上，重點跟蹤「三企入桂」（央企、民企、粵港澳大灣區企業）、廣西自貿試驗區簽約項目，主動協調解決企業生產經營和項目建設遇到的實際問題。

同時，廣西還將建立完善重大外資項目審批綠色通道，優化創新項目審批服務，落實用地、環保、用林指標，提供「桂惠貸」等政策保障，充分發揮各級招商引資代辦服務平台、政企溝通平台作用，提高外商投資企業項目協議履約率、資金到位率、項目開工率和竣工投產率。

為促成外資產業項目補鏈延鏈，廣西將重點支持印尼金桂漿紙、泰國兩儀、荷蘭孚寶等現有外商投資企業整合上下游產業鏈，拓展產業佈局，以「深化港澳台、擴大RCEP、拓展歐美」為重點開拓投資來源。

活動期間，廣西還將重點破解外資項目「註册資本大、資本金到位率低」等問題，穩定企業預期和信心，用好「組合拳」，推動政策兌現力度。

此外，廣西還將梳理在桂外商投資企業生產經營情況，提供個性化服務，及時回應企業訴求，加快項目建設和企業增資進資。今年1至4月，廣西實際利用外資額為4.18億美元（含投資性公司），同比增長73.1%。