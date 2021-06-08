台農二代扎根漳州 接力種蘭花

被譽為「中國蘭花之鄉」的閩南漳州南靖縣，現已成為大陸規模最大的蘭花集散地。而南靖蘭花產業就是由兩岸交流合作帶動起來的。當中種植蘭花，推廣蘭花文化20多年的「台農二代」張德胥，就是推動者之一。

中新社報導，南靖縣是台胞主要祖籍地之一，因盛產蘭花而聞名，1993年，張德胥的父親張瑞發來到南靖縣創辦瑞德蘭園。作為第一批到南靖種養蘭花的台農之一，張瑞發不僅帶來了先進的種植技術，也帶來了蘭花新品種。張瑞發辭世後，張德胥為了實現父親的遺志，放棄了台灣的事業，跨海前來打理蘭園。

張德胥回憶道：剛來的時候，蘭花是論斤賣的，一斤大概幾塊錢。但蘭花是中國文化的象徵，現在越來越多人從事蘭花的種植，越來越多人欣賞蘭花的高雅，它的價格也就水漲船高了，一盆蘭花可以賣上千元（人民幣，下同），甚至上萬元，蘭花產業發生了巨大變化。

張德胥表示，扎根這裡，除了閩台兩地相近的語言、風俗、生活習慣讓他備感親切外，更重要的是看好大陸市場及種植蘭花前景廣闊。目前，瑞德蘭園有蘭花三百多個品種、十萬多盆，張德胥也跟當地300多家電商企業合作賣蘭花。南靖蘭花名氣和品質不斷提升，市場競爭力越來越強。

南靖已設立閩台融合發展（蘭花）產業園，並推出系列政策扶持台資農業企業發展，更加堅定了張德胥在大陸發展的信心。他說，現在政府對台商的優惠政策越來越大，蓋大棚、設備翻新、購買農機等這些都有補助50%。

張德胥認為，兩岸交流之下，台灣的一些蘭友、蘭商都有很大的好處，而且現在政府大力度開放，讓台商享有更多好的政策，也吸引更多台二代、台三代前來。

報導稱，得天獨厚的自然環境、豐富優質的蘭花資源、先進的栽培技術，還有電商銷售模式的加持和台商台農的引領，已經使蘭花成為南靖縣的高優農業產業項目，創造出巨大的經濟價值。

官方數據顯示，至2020年底，南靖縣蘭花種植面積4350畝，年產蘭花9000多萬株，年產值15.5億元，年銷售額10.6億元，相關從業人員達6萬多人。

對大陸今年新推出的「農林22條措施」，張德胥尤為稱道。他說，符合條件的台灣同胞和台資企業可依法依規申請相關涉農補助資金支持」、「支持台灣同胞和台資企業參與各類線上線下農產品訂貨會、對接會，拓展大陸內銷市場」等這些利好政策，讓他在大陸發展信心滿滿。

張德胥表示，他正在收集不同品種的蘭花，希望將來創辦一個蘭花博物館。