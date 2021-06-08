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大陸進口同比 5月增長39.5%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

不受國際疫情因素影響，大陸外貿仍在高速增長。中國海關總署7日公佈的最新數據顯示，5月中國進出口總值3.14萬億元（人民幣，下同），同比增長26.9%，增速比上月加快0.3個百分點，比2019年同期增長20.8%。其中，出口增長18.1%，增速比上月下滑4.1個百分點；進口增長39.5%，增速比上月加快7.3個百分點。　　

中新社報導，今年1至5月，中國進出口總值14.76萬億元，同比增長28.2%，比2019年同期增長21.6%。

其中，出口增長30.1%，比2019年同期增長23.6%；進口增長25.9%，比2019年同期增長19.2%；貿易順差1.32萬億元，同比增加56.2%。　　

分國別看，中國對主要貿易夥伴進出口均保持高速增長。東盟（東協）繼續穩居中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值同比增長29.2%；歐盟為中國第二大貿易夥伴，雙邊貿易增速為28.7%；中美貿易增速為41.3%。

分產品類型看，機電產品和勞動密集型產品出口均增長。據官方數據，前5個月中國機電產品出口增長逾30%，佔同期中國整體出口額比重接近60%，其中汽車（包括底盤）出口幾乎翻番；包括口罩在內的紡織品出口下降10.3%。　　

中國商務部新聞發言人高峰日前表示，從對地方、行業和企業調研的情況看，今年上半年中國出口有望延續良好勢頭。

進口方面，前5個月中國大豆進口增加12.8%，集成電路進口量增長30%，汽車（包括底盤）進口量增長54.2%。

疫情 口罩 人民幣

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