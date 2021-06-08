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陸發布6G白皮書 闡釋總體願景

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國IMT-2030（6G）推進組6日正式發布「6G總體願景與潛在關鍵技術」白皮書，闡釋了6G總體願景、八大業務應用場景、十大潛在關鍵技術及一些思考。

中新社報導，隨著5G商用大規模部署，全球業界已開啟對下一代移動通信（6G）的探索研究。白皮書為6G推進組的一個階段性成果。　　

白皮書認為，6G在5G基礎上，將從服務於人、人與物，進一步拓展到支撐智能體的高效互聯，將實現由萬物互聯到萬物智聯的躍遷，成為聯接真實物理世界與虛擬數字世界的紐帶，最終將助力人類社會實現「萬物智聯、數字孿生」美好願景。

白皮書指出，未來6G業務將呈現出沉浸化、智慧化、全域化等新發展趨勢，形成沉浸式雲XR、全息通信、感官互聯、智慧交互、通信感知、普惠智能、數字孿生、全域覆蓋等八大業務應用。　　

白皮書提出了當前業界廣泛關注的6G十大潛在關鍵技術方向，包括內生智能的新空口和新型網絡架構，增強型無線空口技術、新物理維度無線傳輸技術、新型頻譜使用技術、通信感知一體化技術等新型無線技術，分佈式網絡架構、算力感知網絡、確定性網絡、星地一體融合組網、網絡內生安全等新型網絡技術。　　

將來6G與5G是什麼關係？報告指出，6G將在5G基礎上由萬物互聯向萬物智聯躍遷，5G的成功商用，尤其是在垂直行業領域的廣泛應用，將為6G發展奠定良好基礎。　　

報告稱，低頻段頻譜仍將是6G發展的戰略性資源，毫米波將在6G時代發揮更重要作用，而太赫茲等更高頻段將重點滿足特定場景的短距離大容量需求。　　

關於衛星等非地面通信與蜂窩網絡的關係問題，報告認為，未來的6G網絡仍將以地面蜂窩網絡為基礎，衛星、無人機、空中平台等多種非地面通信在實現空天地一體化無縫覆蓋方面發揮重要作用。

願景

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