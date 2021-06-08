玩具反斗城 大陸3年將增150家門店

玩具反斗城亞洲首席執行官卓康彥（AndreJaves）近日在滬受訪時稱，伴隨市場復甦，未來3年玩具反斗城計畫在中國大陸再新開設至少150家線下門店。

中新社報導，玩具反斗城是知名的玩具、遊戲、休閒娛樂設施及益智類產品零售商。玩具反斗城亞洲在中國大陸、香港、台灣、日本、新加坡、馬來西亞、泰國和文萊經營著逾470家實體店舖，並在澳門及菲律賓擁有加盟店。

AndreJaves表示，目前其10個國家和地區的營業額都在恢復中，各地恢復速度有所不同，玩具反斗城亞洲目前的銷售額和去年相比，有兩位數的增長，其中，中國市場更是收穫了比較高的兩位數增長。

他說，過去兩年對各行各業而言，都是一個巨大的挑戰。在中國大陸，有政府的補貼，業主的租金補貼、返還，他們的供應商也延長了付款周期等。

另外，他表示，玩具反斗城涉足亞洲10個國家和地區，前面經歷疫情的國家和地區做的一些安排和保護性措施，可以供後面發生疫情的國家和地區借鑒。

他說，一些零售同行在減少線下門店的數量，但玩具反斗城選擇不減線下布局，玩具這個品類非常特殊，需要孩子玩過才會促進消費。線下門店是否有存在的必要性，大家到門店去看看孩子們歡樂笑臉，就有答案了。