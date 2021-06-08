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重慶將打造大陸軟件特色名城

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
重慶宣布將建成一流的中國軟件特色名城，圖為五月下旬在重慶舉辦的第三屆中國西部國際投資貿易洽談會。（新華社）
重慶宣布將建成一流的中國軟件特色名城，圖為五月下旬在重慶舉辦的第三屆中國西部國際投資貿易洽談會。（新華社）

2021中國工業軟件大會7日在重慶舉行。重慶市經濟和信息化委員會主任陳金山在會上表示，到2025年，重慶將全面建成一流中國軟件特色名城，將成渝地區打造成中國軟件「第四極」。

中新社報導，重慶是中國六大老工業基地之一，擁有深厚的工業體系和大量應用場景，覆蓋覆國家41個工業門類中的39個，現有軟件企業約2.5萬家。到2025年，重慶市的目標是軟件產業規模達5000億元人民幣，軟件從業人員達50萬。　　

報導稱，十四五期間，重慶將聚焦六大方向發展軟件產業。一是工業軟件，重點是研發設計類工業軟件，如計算機輔助設計、計算機輔助工程、計算機輔助製造等軟件；還有生產控制類工業軟件，如工業控制系統、製造執行系統、先進控制系統等。另外，重慶要大力發展汽車軟件，重點是汽車操作系統、智能座艙系統、智能駕駛系統、智能車控系統、車聯網系統、車機互聯系統、導航系統等。這一方向的軟件產業力爭到2025年實現收入200億元。　　

二是基礎軟件，重點是操作系統、數據庫管理系統、中間件、支撐軟件、信創軟件等，到2025年實現收入200億元。　　

三是信息安全軟件，重點發展網絡安全、工控安全、數據安全、系統安全、密碼算法、安全測試等軟件，到2025年實現收入400億元。

四是行業應用軟件，重點是黨政服務、教育醫療、電子商務、能源環保、交通物流、金融財稅、科學研究、檢驗檢測、地理信息等領域行業應用軟件，力爭到2025年實現收入600億元。　　

五是新興技術軟件，重點是工業互聯網平台軟件、人工智能軟件、區塊鏈軟件、大數據軟件、超級計算軟件、雲管理軟件、虛擬化軟件等，到2025年實現收入600億元。　　

六是信息技術服務，重點是技術咨詢服務、物理網技術服務、互聯網平台服務、數字內容服務等，到2025年實現收入2000億元。　　

陳金山表示，將圍繞推動智能產業發展，打造智能工廠、智慧旅遊、智慧農業等應用場景；圍繞智慧民生，打造智慧醫療、在線教育、智慧養老等應用場景；圍繞智慧城市，打造智慧政務、智慧治理、智慧交通、智慧安防等應用場景。

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