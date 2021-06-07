快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸網約車龍頭滴滴傳放棄赴港IPO 年底前赴美上市

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸網約車龍頭滴滴傳放棄赴港IPO，年底前將赴美上市。（日經中文網照片）
大陸網約車龍頭滴滴傳放棄赴港IPO，年底前將赴美上市。（日經中文網照片）

大陸網約車巨頭滴滴出行已經放棄在香港首次公開招股(IPO)的計畫，並最終選擇赴美上市。如無意外，滴滴最快將在今年第三季上市，最遲也不會遲過今年底。

根據早前報導，滴滴已委託高盛和摩根史丹利作為上市安排行，計畫以保密形式申請在紐約上市，最早7月掛牌，目標估值至少1000億美元。

另據日經新聞網早前報導，大陸最大網約車平台滴滴出行已啟動赴美國上市的程序。滴滴也獲得了蘋果等美國企業的出資。在美國金融界，投資有望維持高增長的中國大陸企業的意願強烈。不過，中美政府的對立仍在繼續，滴滴的大型IPO有可能成為美國拜登政府金融領域對華政策的試金石。

滴滴已啟動向美國證券交易委員會（SEC）申請在美國紐約證券交易所（NYSE）上市的程序。企業估值為700億～1000億美元。滴滴關於赴美上市拒絕發表評論。

此外，滴滴與美國蘋果2016年展開戰略合作，蘋果投資10億美元。美國最大網約車平台優步(Uber)也已向滴滴出資。這是因為滴滴2016年就收購優步的在華業務達成協定之際，滴滴通過自身的股票支付了對價。

滴滴出行 紐約 IPO

延伸閱讀

鄒駿昇「看不見的書店」 獲美國插畫大獎

蘋果計畫在WWDC 2021期間 舉辦Apple Music相關特別活動

企業拚永續 ESG人才搶翻天

華為鴻蒙系統 打破谷歌蘋果壟斷局面

相關新聞

WSJ：跨國企業看淡香港前景 上演出走潮

面對政治動盪、中國大陸威權施壓及新冠疫情衝擊，跨國企業與專業人士紛紛遷往新加坡與上海等其他國際金融中心，使香港的發展前景...

陸網約車龍頭滴滴傳放棄赴港IPO 年底前赴美上市

大陸網約車巨頭滴滴出行已經放棄在香港首次公開招股(IPO)的計畫，並最終選擇赴美上市。如無意外，滴滴最快將在今年第三季上...

香港航空傳將再裁員50% 或停運A320客機

據香港星島日報報導，去年已經兩度裁員的香港航空（Hong Kong Airlines），受疫情影響可能再次裁員50%，為...

眾籌醫療保險「相互寶」將被關停？螞蟻集團否認

就近日有消息指螞蟻集團旗下的大病互助計劃「相互寶」或於6月11日被關停。對此，螞蟻回應稱，這是假消息。

大陸布局6G應用：2030年商用

中國大陸率先布局6G場景應用，2030年前後將實現商用。6日，在大陸工信部指導下，由中國信息通信研究院牽頭成立的IMT-...

分析：人民幣匯率急升不可持續 貶值壓力漸顯

人民幣匯率近期連續多日回調，單邊升值預期正趨減弱，陸媒中證網引述專家分析，短期來看，人民幣匯率料將繼續雙向浮動，中長期來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。