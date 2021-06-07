陸網約車龍頭滴滴傳放棄赴港IPO 年底前赴美上市

大陸網約車巨頭滴滴出行已經放棄在香港首次公開招股(IPO)的計畫，並最終選擇赴美上市。如無意外，滴滴最快將在今年第三季上市，最遲也不會遲過今年底。

根據早前報導，滴滴已委託高盛和摩根史丹利作為上市安排行，計畫以保密形式申請在紐約上市，最早7月掛牌，目標估值至少1000億美元。

另據日經新聞網早前報導，大陸最大網約車平台滴滴出行已啟動赴美國上市的程序。滴滴也獲得了蘋果等美國企業的出資。在美國金融界，投資有望維持高增長的中國大陸企業的意願強烈。不過，中美政府的對立仍在繼續，滴滴的大型IPO有可能成為美國拜登政府金融領域對華政策的試金石。

滴滴已啟動向美國證券交易委員會（SEC）申請在美國紐約證券交易所（NYSE）上市的程序。企業估值為700億～1000億美元。滴滴關於赴美上市拒絕發表評論。

此外，滴滴與美國蘋果2016年展開戰略合作，蘋果投資10億美元。美國最大網約車平台優步(Uber)也已向滴滴出資。這是因為滴滴2016年就收購優步的在華業務達成協定之際，滴滴通過自身的股票支付了對價。