眾籌醫療保險「相互寶」將被關停？螞蟻集團否認

就近日有消息指螞蟻集團旗下的大病互助計劃「相互寶」或於6月11日被關停。對此，螞蟻回應稱，這是假消息。

「相互寶」是一種眾籌醫療保險，參與的會員倘若患上重大疾病，可以獲得一次性最多30萬元人民幣的互助金，費用由平台上所有會員攤分。

據新浪財經報導，近日有消息稱，相互寶或於6月11日被關停，對此，螞蟻金服方面回應稱，該消息為假消息。

2021年以來，網路互助行業經歷了一場前所未有的大潰敗。短短三個月時間裡，美團互助、輕鬆互助、水滴互助相繼退出。至今，規模前四的互助計劃中，唯有螞蟻旗下相互寶尚且留存。而在行業集體退出的大背景下，相互寶亦是前途未卜。

此前，相互寶因分攤費不斷增加、患病拒賠、隨意修改規則等問題，屢屢受到大陸社會各方質疑。用戶信任的喪失，也導致越來越的多人選擇退出相互寶。

數據顯示，在今年1月份的第二期，相互寶的分攤人數跌破1億，此後分攤人數更是不斷下跌。在今年3月份到2月份的1個月間，相互寶的分攤人數便減少了315萬；而到了4月第一期，相互寶的用戶數再次減少198萬。截至6月第一期，相互寶互助的分攤人數已降至8729.8萬人，比年初減少了1370.96萬人。

從相互寶到「相互跑」，暴露出的是網路互助行業發展過程中的諸多問題。事實上，對於相互寶，大陸監管方面的態度也是明確的。 2020年9月，銀保監會變成發文稱，相互寶等網絡互助平台會員數量龐大，屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視。

《華爾街日報》早前報導，「相互寶」目前處於監管的灰色地帶，但大陸監管機構擔心一旦關閉該業務，會導致參與計劃的民眾不滿，引發社會不安，因此無意完全取締「相互寶」。潛在方案之一，是把「相互寶」變成商業產品，納入銀保監的監管範圍，螞蟻集團目前正考慮與持有牌照的保險公司合作。