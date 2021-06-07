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華為30億人幣設數位能源公司 經營新能源汽車換電設施

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
華為數位能源技術有限公司總裁侯金龍。（人民網）
華為數位能源技術有限公司總裁侯金龍。（人民網）

據大陸天眼查顯示，華為數位能源技術有限公司今日成立，由華為技術有限公司百分百全資持股。

據香港信報財經網，該數位能源公司法定代表人為胡厚崑，註冊資本30億元人民幣，經營範圍包括線上能源計量技術研發；新興能源技術研發；能量回收系統研發；機電耦合系統研發；新能源汽車換電設施銷售等。

另據新華網，6月2日，第十五屆（2021）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會在上海舉行。華為數位能源技術有限公司總裁侯金龍在會上表示：「華為數字能源致力於融合數位技術和電力電子技術，將攜手產業伙伴推動能源革命，讓人們都用上穩定、清潔、經濟性更好的能源。」

據了解，新型電力系統具有四高的特徵——高比例可再生能源、高比例電力電子裝備、高度數位化、高度智能化。高比例可再生能源是在發電側，以太陽能、風電、儲能為主的新能源替代傳統能源，成為發電的主力電源。在用能側，電氣化是關鍵，「源、網、荷、儲」進入城市、園區、建筑、家庭，從傳統的單一能源消費轉變成能源生產和消費相結合。

華為數位能源將繼續聚焦電力電子技術和數位技術兩大領域，將瓦特技術、熱技術、儲能技術、雲與AI技術等融合創新，打造智能發電、智能儲電、智能配電、智能用電的解決方案，融合能量流和信息流，助力構建以新能源主體的新型電力系統。

上海 再生能源 公司法

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