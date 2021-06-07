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大陸外貿持續增長 前5月進出口同比增28.2%

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為江蘇連雲港的貨櫃堆滿碼頭準備出口。 新華社
圖為江蘇連雲港的貨櫃堆滿碼頭準備出口。 新華社

據大陸海關總署今天公布，今年前5個月，大陸外貿進出口14.76兆元人民幣，同比增長28.2%，月度進出口已連續1年呈現增長態勢。

另據央視新聞今天報導，6月5日，亞太經合組織（APEC）第27屆貿易部長會議召開，大陸商務部國際司有關負責人今天表示，會議重點討論了貿易在應對疫情、促進經濟復甦上的作用，達成了很多重要共識，為今年的APEC領導人會議貢獻了經貿成果如下：

一是強調貿易在疫情應對和經濟復甦中應發揮更加重要的作用。APEC各方將保持開放的貿易環境，開展貿易便利化和服務業合作，保障疫苗供應鏈暢通，在貿易暢通方面加強合作，促進疫苗可及性、可負擔性，推動疫苗廣泛接種。同時，強調加強貿易投資政策的包容性，為中小微企業、初創企業、婦女等群體提供技能培訓、技術和資金等支持。

二是發出了支持多邊貿易體制的強烈信號。主要包括增強多邊貿易體制的權威性和有效性，就改進世貿組織的爭端解決和貿易談判功能開展討論，推動在電子商務、中小微企業、投資便利化等倡議上取得積極成果，加快疫苗知識產權臨時豁免的討論。同時，還將推動貿易在應對環境問題、氣候變化、糧食安全等方面發揮積極作用。

三是重申推進區域經濟一體化進程。加快亞太自貿區建設，進一步促進區域經濟的深度融合。在疫情加速數位化進程的背景下，各方更加重視發展數位經濟，鼓勵技術創新，培育新業態。

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