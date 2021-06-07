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陸統計局：保持必要政策加快釋放內需

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇。（中國網）
大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇。（中國網）

大陸國家統計局總經濟師毛盛勇撰文，指大陸國內經濟恢復基礎尚不牢固，部分原材料價格上漲，企業成本壓力加大，一些新情況、新問題不容忽視；要保持宏觀政策的連續、穩定和可持續性，保持必要政策支持力度，加快釋放內需潛力，助力經濟穩定恢復。

毛盛勇在《人民日報》發表署名文章，稱今年以來，中國經濟穩定恢復，發展動力持續增強，供給質量不斷提升，為全年經濟穩中加固、穩中向好奠定堅實基礎。但也要看到國際形勢依然複雜嚴峻，全球疫情防控壓力仍較大，「展望全年，中國經濟將保持穩中加固、穩中向好態勢。」

他又稱，要守住「保」的底線，鞏固「穩」的基礎，積蓄「進」的力量，抓住穩增長壓力較小的窗口期，持續深化供給側結構改革，促進經濟運行保持在合理區間，著力推動高質量發展。

大陸國務院總理李克強上周稱，當前大陸國內外環境複雜嚴峻，要圍繞市場主體，有效實施宏觀政策，深化放管服等重點改革，增強發展動力，保持經濟運行在合理區間；今年穩定和擴大就業的任務艱鉅繁重，要強化就業優先政策，突出抓好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業工作，努力完成全年就業目標任務。

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