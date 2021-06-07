成渝聯手 力推裝備產業集群

「成渝地區協同打造世界級先進裝備製造產業集群，一是擁有區位基礎，二是具備產業條件。」四川省機械研究設計院副院長王健5日受訪表示，此舉將進一步解決中國大陸東西部發展不平衡問題。

中新社報導，成渝地區在裝備製造業聯手，是四川與重慶在經信領域密切合作的縮影。2020年初，「中央財經委員會」第六次會議指出，推動成渝地區雙城經濟圈建設，有利於在西部形成高質量發展的重要增長極。此後，兩地經信交流合作日益緊密，目前已在工業互聯網、汽車製造、電子信息、產業園區合作等多個領域邁出實質性的共建步伐。

成渝地區裝備製造業基礎良好，為協同發展創造基本條件。在四川，成都航空裝備、軌道交通、智能製造、節能環保等高端裝備研發製造居大陸一流；德陽是大陸三大動力設備製造基地之一，擁有一批龍頭企業和創新平台；眉山是大陸最大傳動件、小型壓縮機和木工機床生產基地；資陽是大陸最大的出口內燃機車研製基地、新能源機車和調車機車研製基地。在重慶，渝北汽車、現代交通設備、智能裝備製造加速壯大；江北擁有汽車研發製造完整產業鏈；江津的齒輪箱、減速器、內燃機等產品行業領先。

去年川渝裝備製造業規模總量突破1.4兆元人民幣，同比增長5%，但與江蘇、浙江等省份相比，仍存在明顯差距。「建設成渝地區雙城經濟圈，能够縮小中國西部與東部沿海地區的差距。」國機重型裝備集團股份有限公司技術總監、科學技術研究院院長王社昌表示。

成渝地區裝備製造產業雖各有特色、互有優勢，但產業集群仍處於發展初期，未來有待更加廣泛、更深層次的協同，「以汽車製造業為例，重慶的汽車製造業規模龐大，推動產業融合需要四川發展汽車零部件行業。而在四川相對發達的產業領域，重慶也應該做好相應配套，形成產業鏈有效協同。」重慶市經濟和信息化委員會裝備工業處處長張戈寧說。