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三星堆奇妙夜 穿越時空 夢回古蜀

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
三星堆文物形象化身精美絕倫的彩燈，營造出夢幻的古蜀勝境，圖為「古蜀之門」燈組（圖）；國潮大秀，模特身穿三星堆元素服裝亮相。圖／本報四川德陽傳真
三星堆文物形象化身精美絕倫的彩燈，營造出夢幻的古蜀勝境，圖為「古蜀之門」燈組（圖）；國潮大秀，模特身穿三星堆元素服裝亮相。圖／本報四川德陽傳真

5月28日，位於四川德陽的三星堆遺址，再次公布最新考古成果；新發掘的6個祭祀坑，已提取出土象牙、青銅器、金器、玉石器等重要文物近2000件，再次震驚世界。當晚，三星堆文化推廣全球合作專案也正式發布，美輪美奐的「三星堆奇妙夜」讓各國遊客大呼過癮。

祈福神官夾道迎賓，千隻神鳥站立枝頭，青銅立人像莊嚴肅穆，黃金面具和太陽玄鳥化作奇幻的青銅之樹……三星堆文物形象化身精美絕倫的彩燈，營造出如幻如夢的古蜀勝境。當晚活動還以三星堆博物館為場景，實地進行光繪創作，通過充滿科技感與年輕活力的光繪藝術，讓傳說中的山海經神獸「現身」三星堆博物館，為觀眾帶來了一場遠古的中華文化時空對話。

三星堆文物形象化身精美絕倫的彩燈，營造出夢幻的古蜀勝境，圖為「古蜀之門」燈組；國潮大秀，模特身穿三星堆元素服裝亮相（圖）。圖／本報四川德陽傳真
三星堆文物形象化身精美絕倫的彩燈，營造出夢幻的古蜀勝境，圖為「古蜀之門」燈組；國潮大秀，模特身穿三星堆元素服裝亮相（圖）。圖／本報四川德陽傳真

隨著三星堆的考古發掘，「絲綢」痕跡被發現。當晚活動還特意以絲綢為介質、三星堆文化為靈感，特邀國際知名服裝設計師，將古蜀人的浪漫和超凡想像力融於服飾設計，打造了「古蜀絲夢」國潮大秀，傳遞東方美學和潮流藝術的創新融合。成都紡織高等專科學校的大學生，為不同國家的青少年設計了三星堆主題童裝服飾，妙趣盎然，釋放出發自內心的歡樂與童真。

據悉，自1997年10月開館以來，三星堆博物館已接待遊客2200餘萬人次。三星堆文物先後在20多個國家和地區展出，所到之處無不引起強烈震撼，已成為對外文化交流的「金色名片」。

文物 博物館

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