AI技術創新賽 全球1.5萬選手較勁
「2021全球人工智能技術大會（GAITC2021）」5日在浙江杭州召開，首屆全球人工智能技術創新大賽頒獎儀式在會上舉行。該大賽聚焦前沿科技與應用創新，吸引了來自全球21個國家和地區的15000多名選手參賽，覆蓋528所中國大陸高校和136所海外高校。
中新社報導，大賽致力於推進人工智能領域的學術交流、人才培養、技術發展以及跨界應用與融合，打造人工智能的人才交流平台與產業生態圈。如決賽上的「醫學影像報告異常檢測」賽道，要求參賽隊伍根據醫生對CT影像描述文本數據，判斷身體目標區域是否異常。
達摩院深度語言模型團隊負責人、資深算法專家黃松芳表示，當前以機器學習、語音智能等為代表的人工智能技術正加快社會應用步伐，正在逐步實現從單點技術到體系化能力的延伸，高性能AI計算集群和高效的並行訓練優化算法越來越凸顯出重要價值。
「人工智能是引領新一輪科技革命和產業革命的戰略性技術，具有溢出帶動性強的『頭雁』效應。」中國工程院院士戴瓊海稱，在大力培育人才的基礎上要推動人工智能同各產業深度融合，以交叉、融合、向生、共贏為主題和目標。
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