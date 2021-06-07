AI影響 中等收入群體被迫減少

隨著經濟起飛，中國大陸中等收入群體不斷攀升，目前總數已超4億人。然而，部分中等收入群體的收入穩定性不高，長期從事簡單重複勞動或基本無技術含量的工作，在人工智慧（AI）等新科技掀起的產業升級浪潮下，可能會受到一定影響。

澎湃新聞報導，在「2021北京智源大會的人工智慧與社會經濟論壇」上，北京大學光華管理學院副院長周黎安分享了對AI影響的研究成果。

研究發現，AI發展帶來的最大挑戰是結構性的失業和轉型過程中調整帶來的問題：一方面是部分勞動者被AI替代下來，卻因無法適應新產業、新崗位所需的新技能而被迫失業，另一方面是新崗位和新職業人才緊缺，供不應求。

根據模型測算，到2025年中等收入群體占比會下降將近3個百分點，2035年降低到了5.6個百分點，對應有4000多萬人。越發達的地方相對來說中等收入人群占比下降幅度越高，比如廣東、上海、江浙都是會受到AI較強衝擊的地區。在性別差異上，男性受AI影響更大，不管是比例還是絕對規模都遠大於女性。

研究顯示，有三種崗位會被新創造出來或無法被AI替代。第一類是傳統經濟時代沒有的新職位，比如與演算法、算力、數據相關的新職業。第二類是在傳統職業中有新任務的，比如需要人際交流、仍需要創造性的工作。第三類是難以被AI替代的傳統崗位，比如家政、醫護等。

周黎安稱，AI替代或者摧毀的就業崗位跟它創造的就業崗位相比大致是平衡的。「大概到2025年會帶來6800多萬個崗位，到2035年是1.7億個。」

為應對、減緩轉型過程中對就業、中等收入群體產生的負面影響，周黎安提出5點建議：第一，要解決教育問題，尤其是新一代勞動力應具適應AI要求的技能。第二，發展職業教育、培訓，包括再教育體系，宣導終身學習。第三，避免AI帶來的教育鴻溝讓城鄉間、地區間的差距越拉越大。第四，增加對資本所得的徵稅，為中等收入群體擴大創造有利的再分配基礎。第五，完善社會保障體系，以減緩AI和大數據技術所帶來的就業和社會衝擊。