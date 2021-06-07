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中國郵政開奶茶店？ 官方澄清了

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
近日，一家開在福州市中郵大藥房內，包裝設計有郵政元素、名為「郵氧的茶」的奶茶店走紅，吸引許多民眾打卡、排隊購買。（中新社）
近日，一家開在福州市中郵大藥房內，包裝設計有郵政元素、名為「郵氧的茶」的奶茶店走紅，吸引許多民眾打卡、排隊購買。（中新社）

近日，「中國郵政成立奶茶店」相關話題登上微博熱搜。有福建省網友稱，自己家樓下的中郵大藥房開了一家奶茶店，名為「郵氧的茶」，奶茶的外包裝設計也有郵政等元素相關。

「證券時報」微信公眾號披露，奶茶店為中國郵政福建公司入股的中郵恒泰藥業開辦的業務。中國郵政福建公司回覆稱，奶茶店並非郵政業務，也暫無相關發展規劃。

企查查顯示，郵氧的茶為福建省郵氧的茶餐飲管理有限公司產品，成立於2020年10月，所屬行業為批發業。此外，中郵恒泰藥業有限公司已於2020年11月申請註冊「郵氧的茶」的商標，目前處於註冊申請狀態。

從企業受益股東圖可見，該公司最大股東為中國郵政集團有限公司。資料顯示，中郵恒泰藥業於2020年10月，新增經營範圍：食品互聯網銷售；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）等。

大眾點評資訊顯示，該奶茶店位於福建省福州市，所售茶飲包括水果茶、奶茶、果奶及純茶產品。產品價格從7元到23元人民幣不等。

對於「中國郵政成立奶茶店」的話題，網友反應熱烈，個別社交平台顯示，已有不少網友聞名去「打卡」。 更有網友戲稱，「想知道點奶茶包郵到家不？」，「仿佛聞到一股郵票味兒」，「開個奶茶店速度都慢，還是原來的效率」， 「這個跨界實在意想不到」。

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