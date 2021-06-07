茂名優化荔枝結構 助產業發展

6月初，正是「中國荔鄉」廣東茂名遲熟品種荔枝上市高峰期，穿梭於各大荔枝產區的冷鏈貨櫃車，將茂名荔枝送往中國大陸各地，乃至出口國外。

中新社報導，茂名是世界最大的荔枝生產基地，占中國大陸的四分之一，世界的五分之一。茂名荔枝品種繁多，有三月紅、白糖罌、妃子笑、桂味、糯米糍、冰荔等40多個優良品種。

據茂名市水果管理部門表示，為了錯開早熟和遲熟品種的上市時間而贏得市場，茂名正在通過嫁接換種改造優化荔枝結構，預計兩年後，茂名全市的荔枝優質品種占比超過60%，讓早、中、遲熟品種的比例達到3：4：3。同時，升級荔枝加工體系，助力產業發展。

高州石仔嶺益盛農場老闆樑益盛表示，愈來愈多的果場正在培育和嫁接更多的優質荔枝品種，他的果場也不例外，目前已全面完成升級，預計改良後的品種將在未來兩三年內開始投產。雖然荔枝保鮮依然是第一難題，但近幾年交通環境的改善是當地果農心中的定海神針，除了有沈海高速、汕湛高速、包茂高速過境，雲茂高速也將建成投用，為茂名荔枝運輸提供更多便利。

茂名荔枝加工體系也正在升級，開展荔枝營養健康效應和精深加工關鍵技術與裝備研究，加大產品研發投入，開發休閒和保健兩大系列荔枝加工產品，現有荔枝加工企業約3000家，主要生產荔枝乾、荔枝酒、荔枝粉、荔枝醬以及荔枝汁等。

以生產荔枝酒為主的廣東為多生物科技公司負責人徐亞堯表示，荔枝酒主要原材料是黑葉和妃子笑。荔枝酒釀製工序多、時間長，還要存放在橡木桶中置地窖冷藏8年左右才可上市。

茂名市農業農村局高級農藝師鄭坤林說，交通體系的發展，物流業的日臻完善，都成為茂名荔枝鮮果銷售及荔枝深加工的催化器。目前，茂名用於深加工的荔枝占全市荔枝總產量的13%左右，品種以黑葉和白蠟為主。其中，荔枝醬和荔枝汁的加工企業主要集中在高州片區，而荔枝酒則分散在電白區和茂南區。