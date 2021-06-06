暑假將近！大陸武漢發布460餘個台灣學生實習、就業機會

暑假將近，日前在武漢舉行的「五校台生端午包香囊與公益遊園會」上，武漢市台灣青年創業就業服務中心發布460個針對在漢台灣學生的實習、就業崗位。

據新華社報導，來自武漢大學、武漢理工大學、中南財經政法大學、華中師範大學、華中科技大學5所高校的40餘名台灣學生參加當天的活動。在擺滿台灣學生創意產品的市集上，不同企業的實習就業宣傳海報一字排開，吸引台灣學生關注。

武漢台資企業協會副會長、武漢市台灣青年創業就業中心主任楊文賢表示，為滿足在漢台灣學生暑期實習和就業需要，青創中心結合在漢台生實習意願，在武漢市國資委、武漢市經信局等單位的支持下，向近50家知名企業徵集460個實習就業崗位，涵蓋電子信息、醫學、法律、金融、設計、教育、物流等多個專業，提供給在武漢台生。

不少學生在活動現場微信掃碼了解職位詳細信息，並現場登記、填寫資料，完成初步對接。中南財經政法大學市場營銷專業的台灣學生林鎮祁表示，在武漢3年的求學經歷，不僅讓他逐漸了解這座大陸中部城市，更萌生扎根於此的想法。

經過一番考量，林鎮祁將目光鎖定在中國銀行湖北省分行金融市場部債券業務團隊實習生崗位。他說，特別期待通過暑期實習積累工作經驗，希望能在實習崗位中獲得更多金融理財的知識與技能，為將來發展和就業提供指導。

武漢市台灣青年創業就業服務中心成立於2017年10月，是專門為台青來漢創業就業提供技能培訓、指導服務、政策法律諮詢的綜合性服務平台。針對本次蒐集的台生實習求職意願，面試及簽約的相關工作也將在6月下旬逐步開展。