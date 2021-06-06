陸看增33% 順差可能擴大

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸海關總署明（7）日發布5月進出口數據，分析師預計，5月出口可能年增33%，而進口可能在去年的低基數上，年增46%，貿易順差可能擴大至640億美元。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，雖然歐美製造業採購經理人指數（PMI）雙雙升至接近多年來的高點，但大陸國家統計局發布的5月PMI中，新出口訂單指數下滑2.1個百分點，可能是受最近海外主要新興經濟體疫情反覆的影響。

汪濤估計，5月出口可能年增33%，而進口可能在去年的低基數上，年增46%，二者較2019年同期水平均增長20%至30%，貿易順差可能擴大至640億美元。

大陸商務部發言人高峰也表示，從對地方、行業和企業調研的情況來看，上半年大陸出口有望延續良好勢頭；商務部將持續做好大宗商品保供穩價工作，推進進口多元化，加強國際合作，構建互利共贏的大宗商品穩定貿易管道。

他指出，去年下半年以來，企業普遍反映面臨原材料價格上漲、匯率波動較大、海運物流不暢等困難，商務部將進一步降低企業成本，採取有針對性的措施，支持各類外貿企業特別是中小微外貿企業穩定經營。

之前，大陸出口已連續幾個月保持高增長。據官方數據，以人民幣計，4月大陸出口年增22.2%，比3月增長10.1%，比2019年同期增長31.6%。1至4月，大陸出口年增33.8%，比2019年同期增長24.8%。

市場分析，大陸5月官方製造業PMI新出口訂單指數續降至50下方，創11個月低點，財新中國製造業PMI新出口訂單指數上漲至半年高點，兩大製造業PMI出口訂單指數「唱反調」。官方出口訂單下滑或許和成本壓力下，企業暫緩接單有關，真實出口或許並不弱，大陸後續出口依然有支撐。

PMI

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