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人行：攜手歐美 完善綠債分類

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
中國人民銀行行長易綱。（中新社）
中國人民銀行行長易綱。（中新社）

中國人民銀行行長易綱4日在國際清算銀行（BIS）組織的綠天鵝協調氣候融資視訊會議中表示，人行將支持制定標準化國際氣候報告框架，同時進一步與歐盟、美國等一起完善綠色債券分類。

21世紀經濟報導援引易綱表示，人行正在與金融穩定理事會（FSB）密切合作，鼓勵大陸國內銀行與機構加入氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）。

他表示，人行目前正在綠色貸款與綠色債券類目方面與歐盟合作，在TCFD的框架下，進一步披露氣候相關資訊。大陸國內綠色債券標準與歐盟標準有80%一致，將一起努力探索國際普遍承認的標準。

易綱稱，人行計畫實行氣候相關資訊的強制披露，督促大陸國內主要的商業銀行披露碳資訊，隨後督促大陸上市公司的相關披露活動。在金融部門，中國大陸各銀行將繼續展開氣候壓力測試，衡量氣候相關風險。

被問及下周在英國舉行的七國集團領導人會議與G20時，易綱稱，他希望各國能在今年底前達成一項資訊披露標準。

去年開始，氣候風險壓力測試便頻繁出現在各大銀行年報與清單中。中國銀行在2020年年報中表示，將針對部分高碳行業和敏感因數開展氣候與環境風險壓力測試，其倫敦分行在2020年內已經對金融業務氣候風險進行評估與管理；工商銀行也表示，今後將在人行的指導下，繼續推進環境資訊披露和環境風險壓力測試標準制定工作。

建設銀行在年報中稱，已密切追蹤國內外監管要求，將環境與氣候等風險納入全面風險管理體系，同時披露環境風險壓力測試研究及壓力測試流程。

易綱指出，為確定與評估最容易受到氣候變化影響的機構，人行已經開始對大陸金融體系進行氣候壓力測試，但分析結果尚未公布。

易綱說，大陸國內的商業銀行在綠色標準制定氣候評估方面積極，在細節方面也在努力跟進，至於氣候風險評估結果，未來會適時披露。此外，人行正試圖評估商業銀行的綠色資產和棕色資產，未來或將根據資產的綠色程度考慮風險加權。

易綱稱，人行未來會確定商業銀行綠色轉型的截止時間。

易綱 歐盟

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