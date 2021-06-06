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四大咖上市助攻 企業在港籌資額攀高

經濟日報 / 大陸新聞中心/綜合報導

香港交易所最新公布，今年前五個月有38家首次公開發行（IPO）公司一共募資港幣1,839億元，較2020年同期增長621%，主要是四家超大型IPO共募得港幣1,200億元。

這四家分別是：快手募資478億元、京東物流募資245.9億元、百度募資239.4億元及嗶哩嗶哩募資232.3億元。即使扣除這四家超大型IPO，今年前五個月的募資金額仍較2020年同期增長1.5倍。

德勤預測2021年港股市場有120至130檔新股上市，融資逾4,000億元，並有望打破2010年的近港幣4,500億元的歷史記錄。主要是在美國上市的中概股回港二次上市熱潮，以及包括生物科技公司在內的新經濟企業上市促使紀錄翻新。

2020年赴港上市的企業包括幾類：在大陸無法IPO或極難IPO的企業，如物業服務公司、餐飲公司；其次是A股和美股的大型市值公司，把香港定為二次上市地。此外，還有部分大陸企業為了尋求國際化，將集團公司或分拆旗下子公司到香港上市。

香港證券業內人士認為，香港IPO市場正在發生結構性變化，由以往側重地產、銀行，逐步演變為側重科技及新經濟企業。最明顯的表現是科技、消費、生物醫藥等領域的公司估值排名越來越靠前。

澎湃新聞報導，港交所證券市場市價總值在今年5月底為港幣53.3兆元，較2020年同期的34兆元增加57%。

港交所今年5月平均每日成交金額為港幣1531億元，比2020年同期的1147億元增加33%。今年前五個月的平均日成交金額為1971億元，較2020年同期1159億元大幅增長70%。

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