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郭金龍強調：開拓陸內需 務實選擇
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，儘管新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界經濟陷入深度衰退，兩岸關係仍然嚴峻複雜，但大陸「風景這邊獨好」，兩岸經貿合作依然熱絡。
中新社報導，郭金龍在長三角兩岸企業家溱湖論壇上表示，今年第1季，兩岸貿易額達717.9億美元，年增40.3%。大陸新設台資企業1,195家，年增33.4%；實際利用台資3.3億美元，年增29.9%；若加上第三地轉投資，大陸新設台資企業1,214家，年增32.4%；實際利用台資9.1億美元，年增80.7%。
郭金龍表示，事實已充分證明，兩岸經貿合作具有強大的內生動力和抗干擾能力，符合市場經濟規律，符合兩岸同胞需求，兩岸同胞只有加強合作，才有更好發展前景，台灣同胞才能更多獲益受惠。
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