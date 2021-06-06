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兩岸經貿交流 不受疫情干擾

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
長三角兩岸企業家溱湖論壇5月31日在江蘇泰州開幕，300多名兩岸企業家參加會議，圍繞產業鏈融合和創新發展進行交流。（央廣網）
長三角兩岸企業家溱湖論壇5月31日在江蘇泰州開幕，300多名兩岸企業家參加會議，圍繞產業鏈融合和創新發展進行交流。（央廣網）

台灣本土新冠疫情5月升溫、兩岸官方嗆聲不斷；但兩岸民間經濟合作交流並未停歇，近日有包括長三角兩岸企業家論壇、台灣人才廈門對接會、昆山台灣夜市美食大賽、山西省對台招商會、川台產業合作推介會等活動陸續登場，顯示陸方對台「招商引才」仍是當前重點工作。

中新社報導，最近一場兩岸大型經貿交流活動，是5月31日在江蘇泰州舉行的長三角兩岸企業家溱湖論壇。由上海台商協會會長、競衡集團董事長張簡珍在長三角地區投資的「鯤寶物流啟東智能物流倉儲」也正式開工，將在大陸布局30多個物流據點。

張簡珍認為，上海台商在長三角一體化中最為受益。在上海發展的很多台商以服務業為主，而且大部分台商企業已在上海落地近20年，現在正是他們轉型的關鍵時期，需要找比較寬闊的土地，比較好的運輸條件和環境，而長三角一體化正是一個千載難逢的機會。

川台產業合作推介座談會5月27日在成都舉行，銀川市台商協會會長李京安表示，其公司在四川的首個投資項目將落戶成都，計畫投資人民幣5至6億元在成都發展新能源產業，透過在屋頂鋪設太陽能電池板發展太陽能發電，將帶動閒置屋頂面積達28萬平方公尺。

5月22日，有上百家台商參加山西省對台招商政策宣講活動，有六個台資項目簽約，總投資額達人民幣115億元。

在吸引台灣人才方面，台灣青年深圳實習活動交流會5月31日在深圳舉行，深圳今年有逾160家企業提供超過700個職缺供台青實習就業。

津台青年職業技能競賽於5月28日在津台兩地啟動；5月29日，有上百名台灣年輕人在浙江寧波參加電商營運能力培訓，當天還有一場台灣人才廈門對接會在廈門舉行。

台商 上海 台灣人

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