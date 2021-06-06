A股投資人 連15月增百萬

經濟日報 / 大陸新聞中心/綜合報導
今年1至5月，A股市場新增投資者數量已達928.4萬人，接近千萬人大關。（歐新社）
今年1至5月，A股市場新增投資者數量已達928.4萬人，接近千萬人大關。（歐新社）

自2020年3月以來，大陸A股市場新增投資者數量已連續15個月單月新增超過百萬。中國證券登記結算公司官網最新發布，2021年5月，A股市場新增投資者數量達141.22萬人，較去年同期增長16.3%。

值得關注是，今年1至5月，市場新增投資者數量已達928.4萬人，接近千萬人大關。

澎湃新聞報導，去年1至5月，市場新增投資者數量為644.2萬人；受新冠疫情影響，去年1月和2月，市場新增投資者數量均未突破百萬人，分別為80.07萬人和89.54萬人。

截至今年5月底，投資者數量合計1.87億人，比去年同期增長12.55%。其中，已開立A股帳戶投資者1.86億人。

同時，5月的過戶總筆數、過戶總金額、結算總額、結算淨額同樣有明顯增長。其中，過戶總筆數合計為23.6億筆，增長46.1%；過戶總金額合計為人民幣124.3兆元，增長27.5%；結算總額合計133.6兆元，增長27.6%。

報導指出，值得一提是，市場新增投資者數量，已連續15個月單月新增超百萬人。5月A股市場月底發力，總體表現良好；5月上證綜指上漲4.89%，科創50指數漲9.11%，深證成指漲3.86%，創業板指漲7.04%。

上海證交所4日發布《上海證券交易所2020年社會責任報告》中披露，2020全年上海股市首發上市公司有233家，募集資金人民幣3477億元，均較上一年增長89%。在2020年度世界交易所聯合會排名中，上交所股票市場IPO數量、融資額均排名第一，正在成為全球新興資本市場的典型代表。

上海 人民幣 疫情

延伸閱讀

汪小菲送大S「結婚10周年鑽戒」代言人是前女友！被問尷尬快閃

繼北京之後 數位人民幣紅包灑向上海

寧德時代擬蓋新廠 供貨特斯拉

凍齡女神林心如碩士班畢業 獲頒「傑出表現獎」

相關新聞

A股投資人 連15月增百萬

自2020年3月以來，大陸A股市場新增投資者數量已連續15個月單月新增超過百萬。中國證券登記結算公司官網最新發布，202...

人行：攜手歐美 完善綠債分類

中國人民銀行行長易綱4日在國際清算銀行（BIS）組織的綠天鵝協調氣候融資視訊會議中表示，人行將支持制定標準化國際氣候報告...

兩岸經貿交流 不受疫情干擾

台灣本土新冠疫情5月升溫、兩岸官方嗆聲不斷；但兩岸民間經濟合作交流並未停歇，近日有包括長三角兩岸企業家論壇、台灣人才廈門...

當地重要產業之一 為何新疆和比特幣這麼難以割捨？

中國大陸副總理劉鶴上周承諾將打壓比特幣挖礦及交易活動，拖累比特幣行情低迷。

陸看增33% 順差可能擴大

大陸海關總署明（7）日發布5月進出口數據，分析師預計，5月出口可能年增33%，而進口可能在去年的低基數上，年增46%，貿...

郭金龍強調：開拓陸內需 務實選擇

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，儘管新冠肺炎疫情仍在肆虐，世界經濟陷入深度衰退，兩岸關係仍然嚴峻複雜，但大陸「風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。