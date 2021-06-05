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黑土頻遭盜挖 胡春華強調：要把黑土保護作為一件大事

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院副總理胡春華4日強調，要切實用好、養好黑土地。（圖／取自新華社）
大陸國務院副總理胡春華4日強調，要切實用好、養好黑土地。（圖／取自新華社）

大陸黑土頻繁被盜挖，珍貴的環境資源遭到破壞。大陸國務院副總理胡春華4日強調，要把大陸東北黑土保護作為一件大事，進一步明確目標、落實舉措、強化統籌，切實用好、養好黑土地。

胡春華4日在黑龍江省綏化市的「全國黑土地保護現場會」上表示，黑土地是「耕地中的大熊貓」，對保障大陸糧食安全這個「國之大者」具有不可替代的重要作用。

他指出，當前黑土地「變薄、變瘦、變硬」問題十分嚴重，退化趨勢尚未得到有效遏制，必須細化目標、明確責任，確保如期完成國家黑土地保護工程確定的各項任務。要切實加強侵蝕溝治理，堅定不移開展好保護性耕作，大力推進高標準農田建設，積極推動地力培肥，多措並舉提升耕地品質；要在整體謀畫的基礎上分區推進黑土地保護治理，因地制宜突出保護治理重點，加強各項保護治理措施的疊加運用，切實提高分區綜合治理成效。

胡春華強調，搞好黑土地保護這項系統工程，必須透過強化工作和項目統籌推動政策資金整合，各地要因地制宜加強統籌、提高治理實效，各有關部門要創造條件、積極支持；要將黑土地保護利用作為落實糧食安全黨政同責的重要指標，強化農民和各類經營主體保護黑土地的責任，加強監測評價和監督考核，嚴厲打擊偷採盜挖黑土行為，確保黑土地保護紮實有效推進。

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