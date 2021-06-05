快訊

雨下到北部了！梅雨鋒面炸全台 20縣市豪雨、大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

易綱：計畫實行氣候資訊強制披露及銀行綠色轉型截止期

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國人民銀行行長易綱。圖／中新社資料照片
中國人民銀行行長易綱。圖／中新社資料照片

中國人民銀行行長易綱4日在國際清算銀行（BIS）組織的綠天鵝協調氣候融資視訊會議中表示，人行將支持制定標準化國際氣候報告框架，同時進一步與歐盟、美國等一起完善綠色債券分類。

21世紀經濟報導，易綱表示，人行正在與金融穩定理事會（FSB）密切合作，同時鼓勵大陸國內銀行與機構加入氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）。

他表示，人行目前正在綠色貸款與綠色債券類目方面與歐盟合作，同時在TCFD的框架下，進一步披露氣候相關資訊。大陸國內綠色債券標準與歐盟標準有80%的一致，將一起努力探索國際普遍承認的標準。

易綱稱，人行計畫實行氣候相關資訊的強制披露，督促大陸國內主要的商業銀行披露碳資訊，隨後督促大陸上市公司的相關披露活動。在金融部門，中國大陸各銀行將繼續展開氣候壓力測試，衡量氣候相關風險。

被問及下周在英國舉行的七國集團領導人會議與G20時，易綱稱，他希望各國能在今年年底前達成一項資訊披露標準。

去年開始，氣候風險壓力測試便頻繁出現在各大銀行年報與清單中。中國銀行在2020年年報中表示，將針對部分高碳行業和敏感因數開展氣候與環境風險壓力測試，其倫敦分行在2020年內已經對金融業務氣候風險進行評估與管理；工商銀行也表示，今後將在人行的指導下，繼續推進環境資訊披露和環境風險壓力測試標準制定工作。

建設銀行在年報中稱，已密切追蹤國內外監管要求，將環境與氣候等風險納入全面風險管理體系，同時披露環境風險壓力測試研究及壓力測試流程。

易綱指出，為確定與評估最容易受到氣候變化影響的機構，人行已經開始對大陸金融體系進行氣候壓力測試，但分析結果尚未公布。

易綱說，大陸國內的商業銀行在綠色標準制定氣候評估方面積極，在細節方面也在努力跟進，至於氣候風險評估結果，未來會適時披露。此外，人行正試圖評估商業銀行的綠色資產和棕色資產，未來或將根據資產的綠色程度考慮風險加權。

易綱稱，人行未來會確定商業銀行綠色轉型的截止時間。但此一轉型需要平穩進行，以避免突然行動引發的危機，人行需要警惕此種情況發生，確保整個綠色轉型過程平穩與成功。

易綱

延伸閱讀

大陸民眾沒染疫卻弱陽性 專家稱接種時「疫苗外溢」

不敢住+零內用 星級飯店靠轉型 拚進外送大市場

大S婚變？汪小菲打造S Hotel轉型防疫旅館 在台餐飲投資停擺

環時諷蔡政府不配做棋手 大陸應視其為棋子

相關新聞

騰訊總裁劉熾平賣出騰訊30萬股 套現近2億港幣

據港交所披露易網站顯示，騰訊公司總裁劉熾平在6月2日和6月3日共出售30萬股騰訊股票，合計套現約港幣1.89億元。

當地重要產業之一 為何新疆和比特幣這麼難以割捨？

中國大陸副總理劉鶴上周承諾將打壓比特幣挖礦及交易活動，拖累比特幣行情低迷。

易綱：計畫實行氣候資訊強制披露及銀行綠色轉型截止期

中國人民銀行行長易綱4日在國際清算銀行（BIS）組織的綠天鵝協調氣候融資視訊會議中表示，人行將支持制定標準化國際氣候報告...

高層相繼被拘！襄大集團嘆太苦太難 懇求政府接管

曾名列「中國民營企業500強」的湖北襄大集團，繼集團董事長張德武及公司多名負責人遭當局以涉嫌「聚眾衝擊國家機關罪」羈押1...

海航負債1.7兆 恐衝擊引資

今年初宣告破產的大陸國企海航集團，昨（4）日首次召開債權人會議，確認債權約人民幣4,057億元（約新台幣1.7兆元），已...

寧德時代擬蓋新廠 供貨特斯拉

大陸車用電池龍頭寧德時代擬在上海新建一座大型電動車電池廠，以持續快速擴張，來鞏固全球電池供應商的領先地位。寧德時代考慮將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。