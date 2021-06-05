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騰訊總裁劉熾平賣出騰訊30萬股 套現近2億港幣

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
今年以來，騰訊總裁劉熾平已經透過售股，落袋超過港幣4.45億元。中新社資料照片
今年以來，騰訊總裁劉熾平已經透過售股，落袋超過港幣4.45億元。中新社資料照片

據港交所披露易網站顯示，騰訊公司總裁劉熾平在6月2日和6月3日共出售30萬股騰訊股票，合計套現約港幣1.89億元。

澎湃新聞報導，在完成股票出售後，劉熾平對騰訊的持股比例降為0.58%，持股數量為5,606.5萬股。

劉熾平曾在1月減持40萬股，當時套現約港幣2.56億元。這意味今年以來他已經透過售股，落袋超過港幣4.45億元。

6月4日，騰訊收盤報每股港幣611.5元，市值約港幣5.87兆元。

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