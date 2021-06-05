聽新聞
test
0:00 / 0:00

台製肉品銷港 傳瘦肉精超標

經濟日報 / 記者林則宏／綜合報導
香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的8款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果竟只有1件合格。本報資料照
香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的8款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果竟只有1件合格。本報資料照

香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的八款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果只有一件合格，其餘七件包括兩家台灣知名品牌的產品，瘦肉精含量都超標。

中央社援引農委會表示，近三年檢驗活豬隻2萬多件，未曾驗出瘦肉精；新東陽與黑橋牌強調，所生產豬肉製品一律使用國產CAS優良肉品，絕不含瘦肉精；並表明可能採取法律行動，捍衛商譽。

香港文匯報3日和4日連續兩天大篇幅報導，台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標，甚至質疑香港市面上部分台灣豬肉製品未循正式管道進口，而是透過走私進入香港。

報導指出，香港是台灣豬肉及加工製品最大出口地，去年就有近2,000噸台灣豬肉製品銷往香港。但台灣今年1月起，准許萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）含量低於法定標準的美國豬肉進口，但仍禁止本地豬農使用任何類型的瘦肉精。

香港文匯報近日購買六款來自台灣的豬肉製品，包括貢丸、肉燥罐頭、肉乾、肉鬆等，當中不乏港人熟知的台灣知名品牌，且全部都是今年在台灣製造，另二款為美國生產的豬肉漢堡肉，並將這八款產品委託一間合資格化驗所採用美國FDA標準檢測。

報導稱，檢測結果發現，除「黑橋牌德國Q脆腸」未檢出萊克多巴胺外，其餘七款瘦肉精含量全數超出香港規定的標準。

香港 瘦肉精 萊克多巴胺

延伸閱讀

六四32周年港數百黑衣人上街 高喊「人民不會忘記」

國際金融業者在香港積極招募人才 對大陸政治擔憂下降

港媒指控 銷港台灣豬肉製品萊劑嚴重超標

涉宣傳或未經批准集結 香港支聯會副主席遭拘捕

相關新聞

台製肉品銷港 傳瘦肉精超標

香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的八款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果只有一件合格，其餘七件包括兩...

寧德時代擬蓋新廠 供貨特斯拉

大陸車用電池龍頭寧德時代擬在上海新建一座大型電動車電池廠，以持續快速擴張，來鞏固全球電池供應商的領先地位。寧德時代考慮將...

當地重要產業之一 為何新疆和比特幣這麼難以割捨？

中國大陸副總理劉鶴上周承諾將打壓比特幣挖礦及交易活動，拖累比特幣行情低迷。

海航負債1.7兆 恐衝擊引資

今年初宣告破產的大陸國企海航集團，昨（4）日首次召開債權人會議，確認債權約人民幣4,057億元（約新台幣1.7兆元），已...

咸亨王來興 大樹策略致勝

大陸首家由民間主導的杭州「賽孚城」國際應急安全教育中心，於2017年對外開放，背後推手是咸亨國際董事長王來興，他採「樹大...

彭永東接掌貝殼找房

貝殼找房創辦人兼董事長左暉因疾病意外惡化，5月20日去世。貝殼找房於24日宣布，由公司聯合創辦人、首席執行官彭永東接任董...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。