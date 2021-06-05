台製肉品銷港 傳瘦肉精超標

香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的八款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果只有一件合格，其餘七件包括兩家台灣知名品牌的產品，瘦肉精含量都超標。

中央社援引農委會表示，近三年檢驗活豬隻2萬多件，未曾驗出瘦肉精；新東陽與黑橋牌強調，所生產豬肉製品一律使用國產CAS優良肉品，絕不含瘦肉精；並表明可能採取法律行動，捍衛商譽。

香港文匯報3日和4日連續兩天大篇幅報導，台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標，甚至質疑香港市面上部分台灣豬肉製品未循正式管道進口，而是透過走私進入香港。

報導指出，香港是台灣豬肉及加工製品最大出口地，去年就有近2,000噸台灣豬肉製品銷往香港。但台灣今年1月起，准許萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）含量低於法定標準的美國豬肉進口，但仍禁止本地豬農使用任何類型的瘦肉精。

香港文匯報近日購買六款來自台灣的豬肉製品，包括貢丸、肉燥罐頭、肉乾、肉鬆等，當中不乏港人熟知的台灣知名品牌，且全部都是今年在台灣製造，另二款為美國生產的豬肉漢堡肉，並將這八款產品委託一間合資格化驗所採用美國FDA標準檢測。

報導稱，檢測結果發現，除「黑橋牌德國Q脆腸」未檢出萊克多巴胺外，其餘七款瘦肉精含量全數超出香港規定的標準。