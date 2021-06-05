海航負債1.7兆 恐衝擊引資

今年初宣告破產的大陸國企海航集團，昨（4）日首次召開債權人會議，確認債權約人民幣4,057億元（約新台幣1.7兆元），已嚴重資不抵債。

騰訊網報導，海南省政府去年2月成立工作小組，全面協助海航控股風險處置工作，但拆彈一年徒勞無功，最終宣布破產重組。

海南高院之前裁定對海航集團等321家公司合併重整，由海航集團擔任管理人，昨（4）日終於召開第一次債權人會議。

海航清算組會上表示，截至3日，收到16.6萬筆申報債權，涉及金額共約人民幣1.2兆元，其中已確認債權約人民幣4,057億元，不予確認債權人民幣3,535億元，暫緩確認債權人民幣1,565億元。

清算組指出，上述321家公司實質上已經嚴重的資不抵債，償債資源缺口巨大，能否在短時間內引入有實力的戰略投資者，存在不確定性。

海航集團曾風光一時，2019年在大陸民營企業500強中，以人民幣6,000多億元的營收僅次於華為，居第二。但2018年，海航陷入流動性困境，隨之而來的是經營困境，巨額負債，主動請求當地政府介入。