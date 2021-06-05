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寧德時代擬蓋新廠 供貨特斯拉

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
寧德時代擬投資人民幣300億元大幅擴充產能。（本報系資料庫）
寧德時代擬投資人民幣300億元大幅擴充產能。（本報系資料庫）

大陸車用電池龍頭寧德時代擬在上海新建一座大型電動車電池廠，以持續快速擴張，來鞏固全球電池供應商的領先地位。寧德時代考慮將工廠設在上海，是為了更加靠近特斯拉的超級工廠。

路透引述消息人士指出，新工廠可能位於特斯拉上海浦東新區臨港工廠以南，將招聘5,000名工人，生產CTC （cell-to-chassis）電池，新工廠年產能將達80千兆瓦時。寧德時代目前已有69.1千兆瓦時的產能，並正在建設77.5千兆瓦時產能。

為了留住和招聘到員工，寧德時代考慮在上海建立一個研究中心和一個全球銷售和運營中心。

消息稱，寧德時代希望迅速擴大與特斯拉的合作關係，目標是在將來成為特斯拉最大的電池供應商，提供半數特斯拉在全球範圍內用於電動汽車和屋頂儲能的電池。寧德時代自2020年開始在大陸為特斯拉Model 3汽車供應電池。

對此，寧德時代不予置評。

綜觀全球動力電池龍頭競爭格局，大陸主要以寧德時代、比亞迪為代表，海外電池廠商主要有松下、LG、三星、Northvolt。寧德時代的擴張計畫可能會給特斯拉的其他電池供應商Panasonic Corp和LG能源解決方案部門增加競爭壓力。

寧德時代股價連日唱好，澎湃新聞報導，5月31日市值突破人民幣1兆元，成為創業板首家「兆」級市值公司。昨（4）日，寧德時代早盤中一度上漲5.4%，至人民幣437.23元，再創歷史新高，市值達人民幣1兆183億元。

對特斯拉而言，中國大陸是僅次於美國的第二大市場，銷量占約30%。不過，近幾個月在大陸發生多起事故，消費者投訴增多，大陸監管部門對特斯拉採取硬立場，致總體銷量開始下滑。

特斯拉公司5月在大陸汽車銷量較4月減少近一半，從1.8萬輛降至約9,800輛。3月銷量為3萬5,478輛。

寧德時代目前用於特斯拉Model 3汽車上的CTP（cell-to-pack）技術，每次充電的行駛里程約為468公里。透過CTC技術，電動汽車的續航里程可能超過800公里。

特斯拉 上海

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