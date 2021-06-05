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咸亨王來興 大樹策略致勝

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
咸亨國際董事長王來興。
咸亨國際董事長王來興。

大陸首家由民間主導的杭州「賽孚城」國際應急安全教育中心，於2017年對外開放，背後推手是咸亨國際董事長王來興，他採「樹大分叉」、「多條腿走路」策略，將公司推向IPO

智通財經報導，證監會5月21日按法定程序，核准咸亨國際申請，企業及承銷商將分別與交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。

咸亨國際IPO擬募資人民幣4.4億元，用於生產基地產業化建設專案、資訊化升級及總部基地建設專案、賽孚城應急體驗館等。

根據招股書，咸亨國際主業來自於國家電網、南方電網及下屬企業等，電力行業客戶的收入占比近六成。

大陸國家發改委主管的新媒體中宏網報導，咸亨國際是工器具、儀器儀表等類產品的MRO（維護、維修和營運）集約化供應商，主要服務於電力行業，同時涉及應急、鐵路、城市軌道交通、石油石化等領域。

創業初期，王來興看到傳統五金工具在市場競爭上的乏力，率先從事國際先進電動、五金工具批發零售，同時借鑑超市營運模式，成為當時紹興最早經營先進大型電動工具經銷商之一。

在超市化連鎖經營過程中，他迫切想要快速複製經營模式，拓展企業規模，於是提出「樹大分叉」的理念，王來興表示，讓優秀員工在各省重要城市創立辦事處或分（子）公司，讓員工有創造展示才華的平台和機會，目前在北京、上海、廣州、杭州等主要城市設立37個服務機構，業務範圍覆蓋全大陸，基於全大陸服務網路建立，咸亨國際進一步開始涉足除了電力以外的鐵路、城市軌道交通、能源化工等行業。

經歷汶川地震、青海玉樹地震、南方雪災後，大陸民眾對應急安全能力觀念有所提升，加上政府部門公布多項相關政策，王來興進軍應急領域，打造一個集應急安全文化推廣、安全技能實訓、應急裝備展示體驗等功能於一體的綜合性平台——賽孚城（Safecity）。

咸亨國際目前在杭州、南京、長沙、武漢營運賽孚城，王來興指出，在品牌建設和新技術產品研發方面，賽孚城應急體驗館的規劃，既可以逐步改善客戶結構，加強對中下遊客戶群體的開發。實現公司形象及產品落地展示，構建「文化+品牌+產業」生態。

王來興表示，賽孚城年接待人數達4萬人次，透過應急安全體驗向社會公眾推廣應急安全文化，賽孚城連鎖模式對提升民眾自救互救能力將產生廣泛而持續的效應，品牌會日益深入人心。

品牌 地震 IPO

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