貝殼找房創辦人兼董事長左暉因疾病意外惡化，5月20日去世。貝殼找房於24日宣布，由公司聯合創辦人、首席執行官彭永東接任董事長。市場咸認為，堪稱左暉「左膀右臂」的彭永東，是所有接班人選中期待值最高的一個。

貝殼找房是大陸房地產仲介行業的「一哥」，2020年8月，貝殼找房成功登陸紐交所，成為大陸居住服務平台第一股。股價最高點達每股79.4美元，公司市值達人民幣6,000億元，將近是大陸三家龍頭房企市值的總和。彭永東持股3.1%，有1%的投票權，在個人股東中僅次於左暉。

彭永東的英文名叫Stanley，公司內部暱稱他為S。2001年畢業於浙江大學電氣工程專業，曾任職於IBM戰略諮詢部，並為鏈家提供諮詢服務。

2010年初，彭永東加入鏈家並擔任副總經理，他一口氣創新鏈家線上的大功能，其中包括「智慧房源推介」、「真房源」等貝殼直到今天還在強調的訴求。

2014年，在彭永東領銜下，鏈家在線升級為「鏈家網」，並由他擔任CEO，這被視為貝殼平台的前身。2017年，彭永東出任鏈家網行政總裁；2018年，他與左暉共同創立貝殼並出任CEO。

彭永東是鏈家線上化的主要推手，也是貝殼找房上市的重要推動者。擔任鏈家網CEO期間，彭永東一方面透過線上基礎設施的構建，推動後端運營和前端交易的線上化，使鏈家在產業互聯網大潮中贏得先機；另一方面，他還構建以樓盤字典為核心的資料庫系統，這也被認為是鏈家的核心競爭力之一。

貝殼找房的底層邏輯與鏈家網一脈相承，也被認為是鏈家價值體系的外擴平台。因此在貝殼找房成立後，彭永東順理成章成為CEO。

對於彭永東和左暉的行事風格，有業界人士表示，彭永東和左暉有很多相似的地方，都勤奮自律、善於思考，處事冷靜。此外，彭更年輕、隨和，且本身有IBM的工作背景，相信會帶領貝殼發展得愈來愈好。

彭永東接任貝殼找房的董事長，被認為是順理成章的事。

市場盛傳，早在2014年，左暉就因身體的原因，提出由彭永東接班，但當時被彭永東拒絕了。如今正式接棒，他緬懷左暉是貝殼永遠的榮譽董事長，希望用這種方式永遠銘記左暉與他的精神。

如今，左暉的時代謝幕，其完成的與未完成的，將由彭永東續寫下去。