余承東：華為智能終端操作系統 已捐工信部旗下基金會

華為消費者業務CEO余承東今（4）日宣布，華為智能終端操作系統的基礎能力已經捐獻給大陸工信部旗下「開放原子開源基金會」，將整合其他參與者的貢獻，形成Open Harmony開源項目共建，華為也將持續參與。

界面新聞報導，同日，華為公司在員工內部心聲社區刊文，由華為輪值董事長徐直軍的電子郵件發布「關於規範 Harmony OS 溝通口徑的通知」，信中指出，因「鴻蒙操作系統」缺乏規範表述和統一說法，導致內部理解不一致、對外說法不一致，容易引起混淆。對此，華為消費者業務部在特地發布此文件予以規範。

在關於Harmony OS的規範郵件中，華為官方強調鴻蒙系統是「面向萬物互聯（物聯網）時代的全新的、獨立的智能終端操作系統」，並特別提到，華為已於2020年、2021年分兩次把該系統的基礎能力全部捐獻給開放原子開源基金會。目前該項目已有245位貢獻者，最新版本為Open Harmony 2.0。

Harmony OS 2正是華為基於Open Harmony 2.0這一開源項目開發的商用版本。

簡單來說，Open Harmony相當於是華為做的毛坯房，Harmony OS是基於這個毛坯房做的精緻套房，如今這個毛坯房誰都可以使用，只要商家願意。如果小米願意也能使用，只不過是基於Open Harmony，而非基於安卓系統。

市場解讀，這是大陸軟體作業系統上的一個里程碑，振奮人心，有望打破美國谷歌、蘋果等公司對操作系統的壟斷。從市場上的操作系統市場比率而言，安卓占全球68.6%，蘋果占30.9%，華為鴻蒙操作系統的出現，將有可能打破這兩家獨大的局面。

Open Harmony 定位是一款面向全場景的開源分布式操作系統，各個廠家都可以在「開放原子開源基金會」獲得代碼，根據不同的業務訴求來做產品。目標是面向全場景、全連接、全智能時代，基於開源的方式，搭建一個智能終端設備操作系統的框架和平台，促進萬物互聯產業的繁榮發展。