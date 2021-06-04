三連降！人民幣中間價重回6.4上方

人民幣兌美元中間價今（4）日貶值261個基點，報6.4072，本周已「三連降」，並重回6.4上方。

近期人民幣持續升值。6月1日人民幣兌美元匯率中間價已是六連升，不斷刷新2018年5月以來匯率高點紀錄，最高升至6.3572。在岸、離岸人民幣兌美元匯率更是雙雙突破6.4關口。

中國人民銀行、外匯局於是接連出手，人民幣匯率升值降溫。6月2日至6月4日，人民幣兌美元匯率中間價連續回貶。6月3日，人民幣兌美元匯率中間價由6.35重回6.38關口。

人民幣接下來的行情將如何走？中國民生銀行首席研究員溫彬認為，未來人民幣兌美元匯率仍將在合理均衡水準上保持雙向波動，有望維持在6.3至6.7區間。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所全球宏觀經濟研究室副主任楊盼盼分析，人民幣匯率主要受兩方面影響。在外需方面，可能會比之前的感受要更樂觀一些。在這種情況下，對外需驅動是有好處的，但如果和發達經濟體對比，大陸自身內需不夠強勁，就會限制人民幣的進一步升值。另外一方面，下半年美國聯準會的貨幣政策或面臨調整，特別是會不會縮減資產購買規模成為關鍵點。從歷史經驗來看，這樣的政策轉向會帶來美元走強，從而影響到人民幣的升值態勢。

中銀證券全球首席經濟學家管濤預計，圍繞資本項目和金融市場高水準開放，尤其是股票、債券、外匯市場開放等，以及落實跨境資本流動均衡管理，人行與外匯局還會有一系列新政策工具。所以市場不要去賭人民幣單邊升值或貶值。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心副主任陶金認為，從長期看，人民幣市場化進程和國際化進程持續推進，美國可能調整貨幣政策等影響人民幣匯率的因素逐漸增加，在合理範圍內的雙向波動的機率很大。