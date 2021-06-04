大數據殺熟 深圳將立法倡重罰

深圳特區報6月3日消息，在經過兩次審議後，「深圳經濟特區數據條例（徵求意見稿）」，6月2日起在深圳市人大常委會網站上公開徵求意見。針對網路平台利用大數據「殺熟」問題，意見稿明確提出給予重罰，情節嚴重的，可處5000萬元以下或者上一年度營業額5%以下罰款。

報導稱，探索建立數據交易制度是此次立法的一大亮點。一是明確數據交易範圍。規定可以交易的範圍為「合法處理數據形成的數據產品和服務」，並從反面禁止交易「包含個人數據而未經相關權利人同意或者危害國家安全、公共利益的」數據產品和服務。二是提供數據交易配套支援，引導市場主體通過依法設立的數據交易平台進行數據交易，支援數據價值評估、數據交易模式創新，促進數據資源高效流通。

此次立法還確立數據公平競爭原則，規定市場主體不得實施侵害其他市場主體或者消費者合法權益的行為，不得通過數據分析，無正當理由對交易條件相同的交易相對人實施差別待遇。違反上述規定的，除沒收違法所得外，違法所得不足1萬元的，並處5萬元以上20萬元以下罰款；違法所得1萬元以上的，並處20萬元以上100萬元以下罰款；情節嚴重或者造成嚴重後果的，處5000萬元以下或者上一年度營業額5%以下罰款，並可以給予暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件，限制開展生產經營活動、責令關閉等處罰。

為嚴厲打擊個人數據侵權行為，意見稿加大對違規處理個人數據或者處理個人數據未採取必要安全保護措施的行為的處罰力度，違者沒收違法所得，並按照每處理一個自然人的個人數據處以200元以上1000元以下的罰款。對於拒絕使用者撤回授權等限制自然人行使數據權益的違法行，情節嚴重的，處20萬元以上100萬元以下罰款。

現實中，數據侵權行為具有高度隱蔽性，受侵害主體往往難以察覺其數據權益被侵犯，即便察覺，由於取證難，出於時間或經濟成本的考量，也難以實現有效維權。為緩解當前數據維權艱難的現狀，意見稿建立數據領域公益訴訟制度，規定有關行業組織、人民檢察院可以就未落實數據安全保護責任或者非法處理數據致使國家利益或者公共利益受到損害的行為，依法提起民事公益訴訟。