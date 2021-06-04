泉台記憶工程 徵集民間檔案

作為台灣漢族同胞的主要祖籍地，福建泉州面向海內外徵集海峽兩岸往來書信、族譜、照片等涉台民間檔案資料，正式開啟「泉台記憶」保護工程建設。

中新社報導，泉州市檔案館近日披露，該館與泉州市台灣同胞聯誼會聯合推出「泉台記憶檔案聯合徵集方案」，積極探索海峽兩岸融合發展新路，把保護和傳承「泉台記憶」工程作為服務閩台合作交流的重要基礎。

泉州市檔案館接收徵集科科長楊義嘉表示，通過徵集涉台民間檔案資料，建立「泉台記憶」檔案並整理、研究，展示閩台之間地緣相近、血緣相親、文緣相承、商緣相連、法緣相循的事實，提供歷史支撐。

根據徵集方案，徵集內容不僅包括海峽兩岸往來書信、台胞族譜、台胞照片等涉台檔案史料，對台灣出版的、涉及中國大陸內容的書籍、報刊等文獻資料也在徵集之列。此外，徵集採取捐贈、寄存、複製共享等方式，並與徵集對象簽訂相關協議，明確雙方權益。

徵集工作將採取郵寄與上門領取等多種渠道開展。