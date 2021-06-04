閩台休閒漁業論壇 兩岸分享經驗

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021海峽（福州）漁業周和中國（福州）國際漁業博覽會在福州開幕。圖為重量達278.8公斤的世界最大包心魚丸亮相展會。（中新社）
2021海峽（福州）漁業周和中國（福州）國際漁業博覽會在福州開幕。圖為重量達278.8公斤的世界最大包心魚丸亮相展會。（中新社）

第三屆中國・閩台休閒漁業論壇3日在福州舉行，論壇以「漁旅融合發展和漁業漁村振興」為主題，採取「線上+線下」相結合的方式，兩岸專家學者共同探討兩岸休閒漁業產業。

中新社報導，「2021海峽（福州）漁業周·中國（福州）國際漁業博覽會」3日在福州開幕，閩台休閒漁業論壇於活動當天同期舉行。

福建省海洋與漁業局副局長邱章泉致詞稱，台灣休閒漁業起步早，產業鏈發達，產品形式多樣，培育出獨特的休閒漁業區域公共品牌，形成了匯聚人氣財氣的品牌營銷模式。「台灣的經驗和做法值得我們比較借鑒。」

台灣開南大學副校長李銘輝透過線上分享。他認為，漁村經濟發展命脈是發展旅遊。從國際視野來看，漁村產品應該創新，產品開發應具地方共識，應具本土特色，規劃管理應具國際觀。

台灣休閒漁業發展協會秘書長何立德也通過線上表示，兩岸對休閒漁業的定義、發展方向都不同。台灣目前不斷推動地方創生，休閒旅遊為漁業做加持。

何立德表示，在大陸的眾多案例中，漁業產業擁有足够的空間、條件、環境，但地方的產業支持不足。在台灣，是通過一級生產事業、二級加工製造、三級旅遊服務來發展漁業地域特色，給大陸提供了借鑒。

何立德說，「可以將很多台灣的創意，帶到大陸的廣闊市場，通過台灣的手法來實現大陸漁業的地方創生、地方活化，並帶動當地產業發展。」

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