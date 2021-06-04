瑕疵！陸特斯拉召回311輛Model 3

大陸國家市場監管總局3日公告，因汽車缺陷產品，特斯拉中國召回部分進口Model 3電動汽車，2019年1月12日至2019年11月20日期間生產的部分進口Model 3電動汽車，共計311輛。

日前，特斯拉汽車（北京）有限公司根據「缺陷汽車產品召回管理條例」和「缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法」的要求，向大陸國家市場監督管理總局備案召回計畫，決定自即日起召回Model 3電動汽車，共計311輛。

本次召回範圍內的部分車輛在裝配過程中，可能未將前排安全帶頂部D形環固定在B柱上的螺釘緊固至標準扭矩。當車輛發生碰撞時，極端情況下如果螺釘脫落，安全帶將無法按照設計預期發揮，會增加乘員在碰撞事故中受傷的風險，存在安全隱患。

特斯拉汽車（北京）有限公司將為召回範圍內車輛進行緊固扭矩的免費檢查，如發現不符合標準緊固扭矩的情形，會對將安全帶頂部D形環固定到B柱的兩個螺釘進行維修，確保其達到標準的緊固扭矩。

如果在檢查過程中發現B柱安裝孔螺紋或者D形環出現損傷，將會對安裝孔螺紋進行維修或者對D形環維修、更換，以消除安全隱患。