成都天府國際機場 28日開航運營

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

成都天府國際機場將於6月28日開航運行，成都將成為中國大陸第四個擁有雙機場的城市。

澎湃新聞報導，在部分票務平台上發現，成都天府國際機場的機票已開始預售，可買到最早6月28日從成都天府國際機場起飛的機票。

四川航空客服確認稱：「6月28日11點30分，從成都天府國際機場飛北京的機票價格為1230元（人民幣，下同）加機建燃油費50元；6月28日19點，從成都天府國際機場飛往廣州白雲T2的機票價格為500元加機建燃油費50元。」

資料顯示，天府國際機場開航後，川航預計將投放10架飛機，運營48個航班、25條大陸國內航線，通達29個大陸國內航點。

5月31日，中國國際航空發布天府機場航班計畫。該計畫顯示，6月28日起，國航在成都天府機場運營的航線包括成都至北京首都、上海浦東、廣州、深圳、海口、西昌、昆明、天津等30餘條航線。國航客服表示，目前可查到的國航飛往北京上海的航班有三個班次，「都是在6月30號開始運行，每天都有往返」。

5月28日，中航集團國航天府基地在成都宣告啟用。目前，以成都為運營基地的國航西南分公司執管飛機達107架，執飛72個大陸國內航點、14個國際地區航點。

一周前，東航四川分公司官方微信公眾號也發布了開航初期轉場航線布局。轉場航線涉及上海虹橋、上海浦東、北京大興，以及昆明、武漢、西安、西寧、杭州等20餘城市，7月1日起運行。

根據2020年12月底發布的「成都天府國際機場轉場投運及『兩場一體』航班時刻資源配置方案」，天府國際機場定位是成都國際航空樞紐的主樞紐機場；雙流機場為區域航空樞紐，主要運營境內航線，港澳台航線和公務航空業務。

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