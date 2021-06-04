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前年169家高新區產值 占大陸GDP12.3%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸最新一份「國家高新區創新能力評價報告（2020）」顯示，2019年，大陸169家國家高新區園區生產總值（GDP）達到12.14兆元（人民幣，下同），GDP總額相當於大陸GDP的12.3%，比2015年提高0.1個百分點。

中新社報導，由中國科技部火炬高技術產業開發中心、中國科學院科技戰略咨詢研究院中國高新區研究中心聯合完成的「國家高新區創新能力評價報告（2020）」，6月3日在上海市舉行的2021浦江創新論壇上正式發布。

這份最新出爐的報告評價對象範圍涵蓋至2019年底中國大陸全部169家國家高新區，評價所涉數據均來源於經大陸國家統計局批准、科技部火炬中心組織實施的國家高新區年度統計調查。

其中，大陸國家高新區主要經濟指標增長顯著方面，2019年大陸169家國家高新區園區生產總值達到12.14兆元，高新區入統企業14.1萬家，實現營業收入385549.4億元、工業總產值240262.0億元、淨利潤26097.4億元、出口總額41371.5億元，2015年以來分別實現年均10.6%、6.1%、12.3%和7.2%的增長。

同時，重點效率效益和科技創新指標全面增長。2019年，大陸國家高新區企業R&D（研究與試驗發展）經費內部支出與園區GDP比率為6.8%，是大陸R&D經費支出與GDP比率的3倍多，超額完成「十三五」規劃發展目標；高新區企業技術交易非常活躍，2019年登記的技術合同成交額達到22398億元，是2015年的2.5倍，人均技術合同成交額為3.06萬元/人，是2015年的2.0倍；企業勞動生產率為36.3萬元/人，較2015年增幅達15%以上，是大陸全員勞動生產率的2.8倍；企業利潤率為6.8%，比2015年提高0.4個百分點；企業實現工業增加值率21.9%，比2015年提高2.0個百分點。

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