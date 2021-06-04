大陸創新指數排名 世界第14位

中國科學技術發展戰略研究院6月3日在2021浦江創新論壇上發布的「國家創新指數報告2020」顯示，中國大陸國家創新指數綜合排名世界第14位，比上年提升1位，是唯一進入前15位的發展中國家。

中新社報導，最新發布的「國家創新指數報告2020」表明，近年來，中國大陸創新資源投入持續增加，知識創造能力不斷增強，企業創新能力穩步提高，創新績效日益顯現，創新環境顯著改善。

從具體得分看，中國大陸國家創新指數得分為72.5分，比上年提高2.6分，與英國、芬蘭、法國、愛爾蘭等排名10-13位國家間的差距為0.2-1.8分，差距進一步縮小。

中國大陸創新能力穩步上升，大幅超越處於同一經濟發展水平的國家。2018年大陸人均GDP為9771美元，在世界40個主要國家中僅高於印度、南非、巴西、土耳其和墨西哥。但是，大陸創新指數得分已經接近人均GDP在5萬美元左右的歐洲國家。

「國家創新指數報告2020」研究顯示，世界創新格局依然較為穩定，世界創新版圖重心逐漸東移。根據國家創新指數歷年結果的分析發現，40個主要國家可以畫分為三個集團：綜合指數排名前15位的國家主要為歐美發達經濟體，均為公認的創新型國家；第16-30位為其他發達國家和少數新興經濟體，屬於第二集團；第30位以後多為發展中國家，屬於第三集團。

從各國排名來看，美國優勢全面，是世界創新能力最強的一極，其國家創新指數綜合排名繼續占據首位。歐洲地區是創新能力整體表現強勁的地區，9個國家進入第一集團，第二集團國家也主要被歐洲國家占據。

「國家創新指數報告2020」還顯示，在構成國家創新指數的5項一級指標中，中國大陸的「創新資源」與「創新環境」均比上年提升1位，「知識創造」和「企業創新」排名與上年持平，「創新績效」各指標間仍有較大差異。