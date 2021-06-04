陸智慧機出貨 出現下滑趨勢

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

大陸智慧手機市場終端需求放緩，加上全球疫情反覆，供應鏈出貨「砍單」頻出，國際市調機構IDC中國研究經理王希表示， 大陸智慧手機3月開始呈現下滑趨勢，預估第2季、下半年市場需求減少，估計今年大陸智慧手機出貨量成長約6%，低於全球平均7.7%增長率。

IDC預估，2021年全球智慧手機出貨量將達到13.8億支，比2020年增長7.7%。成長趨勢將持續到2022年，估年增可達3.8%，出貨量總計14.3億支。

不過，IDC中國研究經理王希指出，全球前兩大市場——中國、印度，目前手機出貨所遇到的阻力不容忽視。針對中國市場，王希指出，雖然得益於就地過年以及相關的刺激消費政策，第1季尤其1-2月手機市場「開門紅」，但由於整體換機需求沒有明顯提升，換機周期也未見縮短，在需求預支後，整體市場在3月開始出現呈現下滑趨勢。

IDC認為，大陸手機出貨第1季市場表現雖然超出預期，但第2季與下半年的市場容量將有所減少，預估全年出貨量將維持約6%的小幅增長。小於全球平均增長7.7%

疫情 印度

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