服務業PMI增速放緩

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸5月財新服務業PMI為55.1，較4月下降1.2個百分點，但連續13個月位於擴張區間，服務業景氣度依然較高，但也顯示服務業雖然繼續修復，但速度放緩。

日前公布的5月財新中國製造業PMI上升0.1個百分點至52，是今年以來最高值。製造業PMI擴張增速不及服務業PMI增速下滑幅度，導致5月財新中國綜合PMI下滑0.9個百分點至53.8，顯示大陸生產經營活動總量擴張幅度放緩，但擴張率仍屬穩健，高於長期均值。

財新中國服務業PMI走勢與官方發布的一致，大陸國家統計局發布的5月服務業PMI微降0.1個百分點至54.3。

數據顯示，大陸服務業供給、需求連續13個月保持擴張，擴張速度較4月略有放緩，仍位於高景氣區間。支撐5月經營活動擴張的因素是銷售持續增長。調查樣本企業反映，大陸成功遏制疫情，客戶需求得以繼續復甦；此外，還有企業提及新產品問世促進了銷售。

但值得注意的是，新冠疫情在全球其他地區捲土重來，使新增出口業務受挫，服務業外需由升轉降，5月服務業新出口訂單指數重新降至榮枯線之下。受訪企業表示，海外疫情負面影響仍不可忽視。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5月製造業和服務業的擴張態勢依然較強，市場供求兩側同步擴張，外需總體向好，就業市場繼續改善，企業家對服務業前景持樂觀態度。

他指出，通膨問題仍是關注重點，5月製造業和服務業的成本端和收費端價格指數都上漲。5月大陸國務院常務會議兩次提及大宗商品價格上漲問題，一方面是價格向下的傳導效應已經顯現，通膨壓力會制約貨幣政策空間，不利於經濟恢復；另一方面，面對原材料價格上漲，部分企業開始囤貨，部分企業則面臨原材料短缺的困境，供應鏈也受到明顯影響。

PMI 疫情

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