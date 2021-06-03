嚴打虛擬貨幣 海南要求不得非法從事代幣發行融資活動

繼內蒙古後，海南加入打擊挖礦和區塊鏈交易的隊伍。海南省地方金融監管局等當地六部門聯合發布風險提示指出，為防範化解金融風險，海南省內任何組織和個人不得非法從事代幣（數位代幣）發行融資活動，提醒投資者防範以「虛擬貨幣」、「區塊鏈」等名義的非法集資活動。

海南媒體「南海網」報導，所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、資訊中介等服務。

同時，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和虛擬貨幣提供帳戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和虛擬貨幣相關的保險業務或將代幣和虛擬貨幣納入保險責任範圍。

此外，海南各金融管理、網信管理、公安及市場監管等部門對虛擬貨幣交易、首次代幣發行（ICO）及變相ICO持續保持監管高壓，將綜合運用現場約談、行政調查、封停網站、刑事立案等手段予以打擊。

先前內蒙古發改委就打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施公開徵求意見，工業園區、數據中心、自備電廠；大數據中心、雲計算企業，以及通訊企業、互聯網企業、個人等均被納入監管範圍。而大陸國家能源局四川監管辦公室也發布通知，就虛擬貨幣挖礦情況調研座談會。